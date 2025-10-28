Alcaraz - Norrie, segunda ronda del Masters París: marcador y estadísticas con derrota del español

El tenista español ganó el primer set, pero comenzó a cometer muchos errores que acabaron por desquiciarle y darle el triunfo al británico.

Llegó como claro favorito al título, pero se la acabó pegando a las primeras de cambio. Alcaraz ofreció su peor versión de la temporada y se dejó remontar ante Norrie para decir adiós al Masters 1.000 de París en su estreno (6-4, 3-6. 4-6).

Fue un partido para olvidar del tenista murciano. Ya mostró algunas dudas en el primer set, pero una cuantas genialidades y errores del rival le sirvieron para precintar la manga. Sin embargo, una vez el británico elevó su nivel de tenis, Alcaraz entró en una cadena de errores constantes de la que no pudo escapar.

Se mostró muy nervioso con el transcurso del partido. Discutió durante varios minutos con su equipo justo antes de comenzar el tercer set. No veía nada claro. Y no pudo cambiar la dinámica en el momento decisivo. Cedió un break con 3-3 en el marcador y desaprovechó después dos bolas de rotura.