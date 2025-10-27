Un entrenador personal, sobre el dinero que gana en España: "Entre 3.000 y 6.000 euros al mes"

El mundo del entrenamiento personal en España ha crecido de forma notable en los últimos años, impulsado por el auge de las redes sociales y el interés por la vida saludable. Sin embargo, pocas personas conocen cuánto dinero puede ganar realmente un entrenador personal. En un vídeo de FIT Generation, Marcos, un experto salió a la calle para descubrir cuánto cree la gente que cobra un profesional del fitness… y luego reveló su propio salario.

Qué piensa la gente sobre el dinero que gana un entrenador personal

Durante su recorrido por las calles, el entrenador entrevistó a varias personas para conocer su opinión sobre los precios del entrenamiento personal. Las respuestas fueron variadas: mientras algunos afirmaron que no pagarían por este tipo de servicio, otros reconocieron que lo harían si su economía se lo permitiera.

Cuando se les pidió estimar cuánto gana un entrenador personal en España, la mayoría situó las cifras entre los 1.000 y los 2.000 euros mensuales. “Debe rondar los dos mil euros al mes”, comentó uno de los encuestados. Otros se mostraron más optimistas y apostaron por sueldos que podrían llegar a los 5.000 euros.

Cuánto puede ganar un entrenador personal en España

Tras escuchar las respuestas, el experto reveló lo que muchos no esperaban: “Un entrenador online, si hace las cosas bien, puede cobrar entre 3.000 y 6.000 euros al mes”.

Una afirmación que sorprendió a todos los presentes, generando reacciones de asombro y comentarios como “dan ganas de estudiar entrenamiento, ¿verdad?”.