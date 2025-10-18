Paco González carga contra la censura de LaLiga en la protesta contra el partido de Miami: "Tebas está perdiendo la cabeza"

El director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, estalló en su programa de la Cadena COPE contra lo que considera un nuevo episodio de censura por parte de LaLiga.

Su crítica se centró en la decisión de ocultar la protesta de los jugadores del Oviedo y el Espanyol, que detuvieron el partido durante 15 segundos como muestra de rechazo al plan de Javier Tebas de llevar el Villarreal-Barcelona a Miami.

Durante la retransmisión del encuentro en el estadio Carlos Tartiere, las cámaras evitaron mostrar ese instante: la señal televisiva ofreció una panorámica aérea exterior del estadio durante la protesta.

Para González, ese gesto fue la gota que colmó el vaso de un modelo cada vez más intervencionista en la gestión informativa del fútbol español.

El comunicador explicó que el parón fue una decisión conjunta de los capitanes y de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) como forma de expresar su oposición al partido en Estados Unidos.

Según los jugadores, disputar un encuentro oficial fuera del territorio nacional adulteraría la competición, al convertir una visita teóricamente difícil, como la del Barça al estadio de La Cerámica, en una experiencia casi favorable para el club catalán.

"Era una salida complicada para cualquiera, pero en Miami el Barça juega casi en casa", recordó González.

Paco González, carga contra la censura de LaLiga en la protesta contra el partido de Miami

Aunque evitó posicionarse sobre la idoneidad del plan internacional de LaLiga, subrayó que "cada uno puede tener su opinión, pero lo que no se puede hacer es ocultar la realidad".

El periodista lamentó que, pese a la relevancia del gesto, el espectador no pudiera verlo en directo.

"En televisión no se vio nada de esos 15 segundos. Se hizo una panorámica desde fuera del estadio y, cuando volvieron, el balón ya estaba en juego", denunció con tono indignado.

El locutor utilizó el caso para lanzar una reflexión más amplia sobre la deriva informativa del fútbol español.

A su juicio, LaLiga lleva tiempo aplicando una política de control que limita la libertad de los medios y restringe la información que se muestra al público.

"Nos hemos ido acostumbrando a perder ciertos derechos sobre la información que tenemos del fútbol", advirtió.

Recordó cómo se han dejado de mostrar escenas que antes formaban parte de la retransmisión natural: los espontáneos en el campo, las pancartas críticas con directivos o los incidentes en la grada.

"Aceptamos que no se vean carteles contra Peter Lim o protestas de las aficiones. Lo hacemos con resignación, pero lo aceptamos", dijo.

Para el periodista, esas decisiones han creado una erosión progresiva del derecho del espectador a recibir información veraz.

"Hemos transigido con pequeñas cosas que, una tras otra, van abriendo un agujero cada vez más grande", sentenció.

La imagen del Carlos Tartiere que se pudo ver en TV mientras los jugadores protestaban.

El foco sobre Tebas

Paco González fue directo al señalar al presidente de LaLiga como responsable de esta política de censura.

"¿Quién decide esto? Tebas. ¿Por qué se decide? Porque no le interesaba que el mundo supiera que los jugadores están contra el viaje a Miami", afirmó.

El veterano comunicador lamentó que decisiones como esta no las tomen los medios de comunicación, que son los legítimos responsables de informar, sino la propia organización que gestiona el producto.

"Todo parte desde Tebas, desde ese deseo de tener un control exquisito sobre un producto que es muy bueno, pero que no dejaría de serlo por mostrar sus imperfecciones", opinó.

En su crítica, subrayó la incoherencia de permitir la difusión de otras protestas, como las de los jugadores arrodillados contra el racismo, mientras se ocultan las que afectan directamente a la gestión de LaLiga.

"Si se arrodillan contra el racismo, se enfoca. Si protestan contra un viaje a Miami, no se enfoca. Eso lo dice todo", enfatizó.

Un guion impuesto

Paco González también denunció otro episodio que, en su opinión, roza lo "prefranquista".

Según explicó, a los narradores del encuentro se les obligó a leer un comunicado sobre la paz mundial, redactado por LaLiga, que evitaba mencionar cualquier conflicto concreto.

"Era un texto que no nombraba ni Gaza ni Israel ni Palestina. Era un happy flower de manual, muy bonito, pero fuera de lugar", ironizó.

El periodista consideró inaceptable que la patronal imponga mensajes ajenos al deporte a los profesionales que retransmiten los partidos.

"¿Por qué tiene que leer un locutor un texto que manda la Liga? Eso no se ha visto nunca. El que paga al narrador es Movistar o DAZN, no LaLiga", recordó, denunciando así una intromisión directa en la independencia de los comunicadores.

Cada vez más control

El director de Tiempo de Juego amplió su crítica al modelo de producción audiovisual centralizado que LaLiga instauró hace años, según el cual es la propia organización la que controla la señal internacional y los planos que se emiten.

Esa estructura, en su opinión, facilita el control del relato visual y la eliminación de cualquier contenido incómodo.

"Si la producción la hace la Liga, es evidente que no van a enseñar lo que no quieren que se vea", explicó González, subrayando que el sistema actual deja a los periodistas "sin margen para informar de lo que realmente pasa en el campo".

El locutor se mostró especialmente crítico con el trato que reciben los profesionales que hacen las entrevistas a pie de campo en los partidos de LaLiga.

Javier Tebas, presidente de La Liga Europa Press

"A los narradores no se les permite preguntar por temas que no estén directamente relacionados con el partido. Si se habla toda la semana de la renovación de Griezmann, no se le puede preguntar. Eso es absurdo", lamentó.

El tramo final de su intervención fue el más contundente. "Lo de Tebas está perdiendo la cabeza", exclamó González, al considerar que el presidente de LaLiga ha cruzado límites impropios de un organismo deportivo.

"Si a él le hicieran esto en otros ámbitos informativos, en política o en economía, se indignaría", dijo.

Su discurso, cargado de ironía y frustración, terminó con una mezcla de disculpa y desahogo.

"Sé que puede parecer un rollo lo que estoy contando, pero me calienta. Nos están quitando libertades en algo tan simple como un partido de fútbol".

"No estamos hablando de una OPA bancaria ni del conflicto entre Putin y Zelensky. Solo pedimos poder contar que los jugadores se pararon 15 segundos", exclamó al final.