El Valencia Basket visita este viernes en la quinta jornada de la Euroliga al AS Mónaco de Mike James y Nikola Mirotic con la idea de no dejar crecer la lista de dos derrotas seguidas que ahora lleva y volver a poner en positivo su balance, a pesar de jugar en una cancha donde perdió en sus dos únicos precedentes.



El encuentro llega después de que el Valencia cayera este miércoles en un partido disputado en el Roig Arena a puerta cerrada ante el Hapoel Tel Aviv. El equipo de Pedro Martínez, que se convertirá en el tercer entrenador en la historia del club que alcanza los 200 partidos, pagó su mal arranque y no pudo marcar el ritmo del choque y entre Vasilije Micic y Chris Jones controlaron sus intentos de remontada.



En el duelo de este viernes el ritmo será también un factor clave dado que mientras que el Valencia trata de jugar a muchas posesiones y tiene una media de casi 95 puntos por partido, el promedio del Mónaco que dirige Vassilis Spanoulis es de 85 puntos y bastantes menos posesiones.