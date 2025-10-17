Luis Rubiales lanza su libro 'Matar a Rubiales' para contar su versión: desde el beso a Jenni Hermoso a su salida de la RFEF

Luis Rubiales relata en 'Matar a Rubiales' su versión de lo sucedido desde el beso a la futbolista de la selección Jenni Hermoso tras proclamarse campeonas del mundo, pasando por su renuncia al cargo.

Desde la editorial Última línea hablan de un libro que permitirá a los lectores conocer por dentro el fútbol español de la última década y ciertos aspectos relevantes de la vida social, mediática y política españolas.

En 'Matar a Rubiales', el expresidente de la RFEF aborda tres fechas que considera claves en su etapa en la federación.

Portada del libro 'Matar a Rubiales'

La primera, el 17 de mayo de 2018 cuando gana las elecciones a la presidencia; la segunda fecha, el 20 de agosto de 2023, cuando España gana el Mundial femenino y Rubiales dio un beso en los labios a Jenni Hermoso.

Y tres semanas después, el 10 de septiembre de 2023, cuando el de Motril renuncia a su cargo.

En su nuevo libro, Rubiales explica su versión de lo sucedido y cómo se produjo esa dimisión, defendiendo que "con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial", según destacó la nota de prensa de la editorial.

El andaluz desvelará "si tuvo algo que ver el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Javier Tebas o la influencia del mundo 'woke'" en su dimisión.

En este libro, Rubiales denuncia "la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español", según el comunicado, con mentiras "fabricadas" con "el fin de catalogarlo ante la sociedad como corrupto".

Ahora, el autor aporta pruebas documentales no sólo de su inocencia, sino de la más que presumible procedencia de estas acusaciones de las que ha sido objeto.

"Este libro es un documento sincero y valiente, que contiene toda la verdad contada en primera persona por quien la ha vivido, y se desgrana hasta un punto que eriza la piel y nos enfrenta a la lucha permanente de Luis Rubiales por mantener vivos los ideales que le han llevado a situar a la RFEF como la segunda a nivel mundial en recursos económicos, y a haber firmado una amplia actuación de reformas estructurales, económicas, administrativas y deportivas que han puesto al ente dirigente del fútbol español en una situación de privilegio", destacó la nota de prensa.

También se conocerán anécdotas y vivencias de algunos actores del mundo del deporte como Miguel Cardenal, Aleksander Ceferin, Gianni Infantino, Enrique Cerezo, Jauma Roures, Miguel Galán, Javier Tebas, Miquel Iceta, Irene Lozano, Víctor Francos, Gerard Piqué, Dani Alves, Pedro Rocha o Alejandro Blanco. Así como de la esfera política, como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, María Jesús Montero, Irene Montero, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón o Borja Sémper.