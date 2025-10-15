La San Silvestre Vallecana ya tiene camiseta para 2025: un diseño rompedor, con historia y que no deja indiferente a nadie

Carlos González Perandones, CEO de Nationale-Nederlanden España, y Frank Eijsink, CEO Insurance International del Grupo NN Nieves Díaz - EL ESPAÑOL

Madrid ya ha conocido uno de los secretos mejor guardados de cada cierre de año: la camiseta oficial de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

La edición número 61 de la emblemática carrera se celebrará el próximo 31 de diciembre de 2025, y contará con más de 42.000 corredores que lucirán una prenda cargada de simbolismo, diversidad y creatividad.

El encargado de firmar este diseño ha sido Alejandro Parrilla, diseñador gráfico y runner habitual de la prueba, que ha asumido el reto con una propuesta rompedora, con tres modelos distintos y un estilo que busca representar el alma de la Vallecana.

Entrenamiento y sorpresa en Madrid

El evento de presentación se celebró este martes en la Serrería Belga, uno de los espacios culturales más singulares del centro de Madrid.

Hasta allí se acercaron más de un centenar de personas -entre creadores de contenido, patrocinadores y amigos de la carrera- para asistir a un social run por El Retiro y conocer, tras el entrenamiento, la esperada camiseta de 2025.

La cita contó con la presencia del comité de dirección de Nationale-Nederlanden España, encabezado por su CEO, Carlos González Perandones, y del CEO Insurance International del Grupo NN, Frank Eijsink.

Además, el acto fue especialmente emotivo gracias a la presencia del fundador de la carrera, Antonio Sabugueiro, que fue homenajeado con un cálido reconocimiento por parte del público.

La tarde terminó con energía gracias a una sesión especial del DJ Nano, uno de los nombres más ligados al ambiente festivo de la San Silvestre Vallecana.

Un diseño que emociona

El diseño de la camiseta de este año parte del lema oficial de la edición: "La carrera de todos". Y bajo esa premisa, Parrilla ha querido capturar el espíritu plural y popular de la Vallecana.

En la parte frontal, un dibujo en estilo Doodleart aglutina decenas de elementos, desde corredores caracterizados hasta referencias a rincones emblemáticos de Madrid y escenas típicas de la prueba.

Cada trazo está pensado con intención. "No estás dibujando una camiseta, estás viendo cómo nace un símbolo", dice la declaración oficial del evento.

Alejandro Parrilla ha querido que todos los participantes se sientan representados: desde los que debutan hasta los que han convertido la Vallecana en una tradición personal.

Así será la camiseta de la San Silvestre Vallecana 2025

Lo más innovador es que no habrá una sola camiseta, sino tres. Las tres versiones se diferencian por sutiles cambios gráficos que reflejan la diversidad de estilos y maneras de vivir la prueba.

Todas comparten el color granate, las líneas dinámicas y una serie de referencias visuales que convierten cada camiseta en una pieza de colección.

Además, diez afortunados corredores recibirán una camiseta especial conocida como "Golden Ticket", que incluye un distintivo oculto y cuyo premio es una inscripción vitalicia para la carrera.

Más allá del diseño, la camiseta ha sido confeccionada por Boomerang, de El Corte Inglés, con altos estándares técnicos. Está elaborada con tejido 100% reciclado, es ligera, transpirable y cuenta con propiedades de secado rápido, además de costuras planas para evitar roces durante la carrera.

Su corte ergonómico busca adaptarse a todo tipo de cuerpos, alineándose con el mensaje de inclusión de esta edición.

La historia detrás del diseñador

La elección de Alejandro Parrilla como diseñador de la camiseta tiene una historia curiosa detrás. Fue una crítica en redes sociales lo que puso su nombre sobre la mesa.

"Hice un comentario muy respetuoso sobre el diseño de la camiseta de 2024. No me convencía y lo expresé de forma constructiva", cuenta Parrilla.

Aquel comentario llegó a ojos de Andrés, el diseñador del año anterior, que le retó a asumir el diseño para 2025. "Tanto que criticas, a ver qué te parece diseñarla tú", fue el mensaje que lo cambió todo.

Desde entonces, Parrilla ha trabajado con pasión y responsabilidad para crear algo que conecte con todos. "Ha sido como construir un mini Madrid", explica. "Queríamos representar cada rincón, cada tipo de corredor, cada emoción que se vive el 31 de diciembre".

Sobre el proceso creativo, el diseñador admite que fue como resolver un puzzle, buscando que nadie quedara fuera de esa narrativa visual. Y el resultado se nota: una camiseta que no solo viste, sino que cuenta una historia colectiva.

Parrilla se ha convertido en el primer diseñador que firma tres camisetas distintas para una misma edición de la carrera. "Espero que se recuerde bien", dice con una sonrisa.

Además, se atreve a dar un consejo a quien herede el reto el próximo año: "Que no critique en redes el trabajo de los demás y que disfrute la oportunidad, porque es una experiencia única".

Finalmente, lanza un mensaje a quienes aún dudan si participar: "Yo empecé a correr en mi crisis de los 30 y me ha cambiado la vida. Esta carrera es una fiesta, una experiencia única, y os animo a todos a correrla y disfrutarla".

Las inscripciones para la edición 2025 de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, tanto en su modalidad popular como internacional, continúan disponibles a través de la página web oficial: sansilvestrevallecana.com.

Miles de corredores, tres camisetas únicas y una ciudad entera dispuesta a despedir el año corriendo. La Vallecana ya tiene su símbolo para 2025. Y, esta vez, no será fácil olvidarlo.