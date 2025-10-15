Fallece referente del ciclismo ibérico: el último adiós al fundador y CEO de la tienda especializada Bicimax

El mundo del ciclismo ibérico se viste de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Nuno Silva, fundador y CEO de la tienda especializada Bicimax, una de las empresas más influyentes del sector en España y Portugal. Su partida marca el último adiós a una figura esencial que ayudó a impulsar la profesionalización del ciclismo en la Península.

El sector ciclista despide a un referente clave del ciclismo ibérico

La propia Bicimax confirmó la noticia con un comunicado lleno de emoción, en el que expresó su “enorme pesar” por la pérdida de quien fue “más que un CEO”. Según el texto difundido por la empresa, Nuno Silva fue “uno de los grandes pilares de lo que hoy somos como empresa y como equipo”.

Durante más de tres décadas, según Brújula Bike, el fundador de Bicimax consolidó una red de distribución que llevó a España y Portugal marcas de prestigio mundial como Fox, Santa Cruz, Cervélo, KMC y Marzocchi, entre otras. Su visión empresarial y su trato cercano lo convirtieron en una persona muy querida dentro del sector.

El comunicado también recordó su carisma con palabras que reflejan su carácter: “Vamos a echar de menos verlo entrar en Bicimax siempre de buen humor. En sus mejores días no se iba sin contar un chiste y hacer reír a quien tuviera cerca.”

El legado de Nuno Silva perdurará en el ciclismo ibérico

Desde Ciclismo a Fondo y Brújula Bike destacaron su contribución al crecimiento del ciclismo ibérico, y subrayaron cómo su trabajo ayudó a conectar el mercado local con las principales marcas internacionales. La empresa cerró su mensaje agradeciendo “todo lo que hizo por el ciclismo en la Península Ibérica” y recordando “con cariño todo lo bueno que vivimos a su lado”.

El comunicado completo de Bicimax, publicado en LinkedIn dice lo siguiente:

"Con profundo pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro CEO, Nuno Silva.

Más que un simple CEO, Nuno fue el fundador de Bicimax y, sin duda, uno de los pilares de lo que somos hoy como empresa y como equipo. No sabemos muy bien cómo reaccionar ante esta noticia, pero seguro que echaremos de menos verlo entrar en Bicimax siempre de buen humor.

En sus mejores días, no se marchaba sin contar un chiste y hacer reír a todos a su alrededor. Solo podemos agradecerle todo lo que hizo por el mundo del ciclismo en la Península Ibérica y recordar todos los buenos momentos que compartimos con él.

Hasta pronto, Sr. Nuno".