El Barça, reforzado anímicamente pero sin apenas tiempo para descansar tras la victoria del viernes ante el Valencia Basket en la Euroliga (108-102), recibirá este domingo (12:15 CET) en el Palau Blaugrana al Hiopos Lleida, que tratará de dar la campanada en la segunda jornada de la Liga Endesa.



La falta de recuperación y preparación será el gran condicionante del conjunto azulgrana, como ya reivindicó el viernes el técnico Joan Peñarroya, quien aseguró que su equipo está en "una situación de desventaja muy grande en la ACB" respecto a sus rivales.



"En 17 ocasiones jugamos en menos de 48 horas (entre jornada de Euroliga y de Liga Endesa). Baskonia tiene 17 jornadas, Valencia tiene 11 y el Madrid tiene 9. Además, tenemos otro añadido, tenemos seis partidos el domingo por la mañana, con menos de 34 horas (de descanso), Valencia ninguna, el Madrid una, que es contra nosotros, y Baskonia dos", señaló.