Una peña del Villarreal estalla contra el partido frente al Barça en Estados Unidos: "Se crea un peligroso precedente"

Gran parte de la afición del Villarreal, descontenta con la decisión de jugar el partido en Miami

El anuncio de que el Villarreal disputará su partido frente al FC Barcelona en Estados Unidos ha desatado una fuerte polémica entre los seguidores del club.

La peña 'Villarreal Fans' ha emitido un duro comunicado en el que muestra su rechazo frontal a la decisión, calificándola como "un bochorno y un atropello a los aficionados".

Para los miembros de la agrupación, el traslado del encuentro al extranjero supone una falta de respeto hacia quienes sostienen al equipo desde la grada.

Un maltrato a la afición

"Se crea un peligroso precedente que atenta contra la integridad de los seguidores", denuncian, subrayando que el encuentro se jugará "en un lugar en el que ni siquiera saben dónde está Vila-real en el mapa".

El malestar no se dirige solo hacia las instituciones deportivas, sino también hacia el propio club.

En el comunicado lamentan que "es decepcionante que nuestro club permita y promueva esto", aunque añaden que lo que más les indigna es que la iniciativa haya sido "impulsada por aficionados cómplices, sin espíritu crítico, cuyo único objetivo es obtener beneficios personales".

La peña ha anunciado medidas de protesta concretas. "Durante la primera parte del partido contra el Real Betis, deberán ser ellos quienes se encarguen de la animación en el estadio", explican, dejando claro que no participarán en la grada como forma de rechazo.

La tensión entre los seguidores y la dirección del club viene de atrás, y este nuevo episodio ha terminado por colmar la paciencia de muchos.

"Entendemos que es una decisión que algunos no compartirán", reconocen, “pero tras el desprecio mostrado por el consejero delegado hacia nosotros, sumado a esto, consideramos que no podemos seguir quedándonos de brazos cruzados como si nada ocurriese”.

Concluyen su mensaje con un recordatorio del espíritu que, pese al desencanto, los une al equipo: "Endavant Villarreal".

El comunicado de Villarreal Fans, difundido el 8 de octubre, refleja un sentimiento generalizado entre buena parte de la hinchada, que teme que este tipo de decisiones mercantilicen el fútbol y despojen a los aficionados de su papel esencial en el deporte.