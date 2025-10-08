Marcos Llorente revela paso a paso su rutina de salud: exposición al amanecer, café y mantequilla, gafas anti luz azul...

Marcos Llorente, con la luz roja que usa dentro de su casa

En el universo del alto rendimiento hay futbolistas que destacan por su talento, otros por su fortaleza mental y algunos, como Marcos Llorente, por su inquebrantable obsesión con la salud.

El centrocampista del Atlético de Madrid, concentrado estos días con la selección española, ha revelado los detalles de una rutina personal tan meticulosa como radical, que combina ciencia, disciplina y una conexión casi ancestral con la naturaleza.

El internacional español, conocido por su físico imponente y su capacidad para mantener una forma extraordinaria durante toda la temporada, se define con una frase sencilla: "Todo esto lo hago por la salud".

La rutina de salud de Marcos Llorente

No busca únicamente mejorar su rendimiento en el campo, sino garantizar un bienestar integral que, en sus palabras, le permite ser una persona "plena, feliz y equilibrada" fuera de él.

Despertar con el sol

Su día comienza con una práctica poco común entre los futbolistas de élite. "Me levanto a las ocho y me voy a la calle y espero a que amanezca".

"Cuando amanece y estoy un rato ahí, ya me subo a la habitación y me preparo mi café", explica.

Lo peculiar llega después: "Termino con dos, tres cucharadas de mantequilla, lo remuevo y ese es el café de mi día a día".

Este hábito, inspirado en la tendencia del bulletproof coffee, busca ofrecer energía sostenida sin los picos de glucosa asociados a otros desayunos.

Llorente lo ha convertido en un ritual diario, una forma de comenzar la jornada sincronizado con la luz natural y con un aporte graso que, según diversos nutricionistas, favorece la claridad mental y la estabilidad energética.

Marcos Llorente, en una imagen de vacaciones publicada en sus redes

La ciencia del descanso

La relación de Llorente con la luz roza lo científico. En su habitación de la Ciudad del Fútbol y en su casa, utiliza luz roja e infrarroja, similar a la del atardecer, para imitar los ciclos naturales del sol.

"Durante el día no pongo la luz porque o bien estoy fuera en el jardín o entra la luz por las ventanas. Cuando se va el sol, esta es la luz que tengo por toda la casa", detalla.

Esta elección no es estética, sino fisiológica. La exposición a la luz azul de las pantallas o la iluminación artificial por la noche puede alterar el ritmo circadiano y reducir la producción de melatonina, la hormona del sueño.

Para evitarlo, el jugador utiliza gafas especiales con lentes rojas o amarillas. "Las amarillas son para cuando estás durante el día en interiores... Las rojas las uso cuando se ha ido el sol, porque filtran toda esa luz azul", explica.

Además, Llorente considera esencial recibir la luz solar directa en los ojos y la piel durante el día.

"Fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo, siempre los rayos del sol deben darte en los ojos y en la piel sin ninguna cosa que lo interfiera", afirma, reivindicando un contacto natural con la luz como base de la salud.

Marcos Llorente, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Mente y cuerpo en armonía

Su filosofía de vida no se reduce a lo físico. Llorente sostiene que cada decisión que toma -desde la dieta hasta el descanso- tiene como fin un equilibrio global.

"Todas estas cosas que hago son por la salud, no es por el fútbol. Lo que pasa es que una cosa va ligada a la otra", señala. Su visión trasciende lo deportivo: mantener un cuerpo sano para disfrutar de una mente tranquila.

El madrileño combina una dieta muy controlada con una rutina de ejercicio que no se limita a los entrenamientos del club. Incluye trabajo de fuerza, movilidad y ejercicios de bajo impacto diseñados para optimizar su rendimiento y prevenir lesiones.

"Me encuentro muy bien, he podido disfrutar de jugar todos los partidos", apunta como prueba de que su método funciona.

Y lo más llamativo es su continuidad: "Cuando deje el fútbol voy a continuar con esto y seguramente pueda hacerlo más perfecto". En su caso, la salud no es una herramienta de trabajo, sino un estilo de vida.

Mentalidad ante la adversidad

Su perfeccionismo no le exime de los golpes emocionales. Tras quedarse fuera de la Eurocopa de 2024, Llorente reaccionó con madurez.

"Obviamente da pena porque has estado cerca de poder ir y no ha sido, pero no es algo que me atasque en la vida. Me alegré muchísimo por España", recuerda.

Hoy, de vuelta con la Selección, mantiene la misma mentalidad positiva que lo caracteriza: "Hay equipo para competir contra cualquier selección, hay equipo para hacer cosas grandes", asegura.

Para el jugador, cada concentración es un premio y una oportunidad: "Supone un privilegio y una ilusión muy grande poder estar aquí".

En un entorno donde la exigencia es máxima, su serenidad y su método lo distinguen tanto como su zancada.

Posado de Marcos Llorente sin camiseta

Modelo de salud integral

La figura de Marcos Llorente trasciende el fútbol. Su disciplina diaria, basada en principios naturales y una estricta autogestión del cuerpo, lo ha convertido en un referente de salud en el deporte moderno.

Exposición al amanecer, control de la luz, alimentación consciente y mentalidad equilibrada: un cóctel que resume su búsqueda constante del bienestar.

En tiempos en que la tecnología y la velocidad dominan la vida cotidiana, su mensaje resulta tan simple como poderoso: volver a lo esencial también puede ser una forma de estar en forma.