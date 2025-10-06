La dura reflexión de Dani Sanabre tras la derrota del Barça en Sevilla: "Es el peor momento de la era Flick"

La derrota del FC Barcelona en el Sánchez-Pizjuán ha dejado huella no solo en el marcador, sino también en el ánimo del entorno culé.

Uno de los más críticos ha sido el periodista Dani Sanabre, que tras el encuentro ofreció una reflexión contundente en El Partidazo de la Cope sobre el estado actual del equipo y el trabajo de Hansi Flick.

"Lo de hoy es que te han atropellado; o sea, los 38-39 primeros minutos de la primera parte, en los que el Sevilla te pasa por encima, es el peor momento de la era Flick a nivel futbolístico", afirmó Sanabre con rotundidad.

Para el periodista, lo vivido en el campo andaluz no fue una simple derrota, sino una demostración de que el Barça atraviesa su momento más delicado desde la llegada del técnico alemán.

Sanabre quiso poner el contexto adecuado: "Esto quiere decir que hemos tardado un año y dos meses en ver un momento así y tiene mucho mérito".

Sin embargo, añadió que el nivel mostrado en Sevilla fue incluso inferior al de otros encuentros flojos. "El otro único partido que se le parece es Vallecas, que yo dije aquí que me parecía el peor partido de la era Flick, pero este lo ha superado con creces", sentenció.

El periodista advirtió también de una tendencia preocupante: el Barça acumula varios partidos en los que no logra imponer su juego.

"Hay una tendencia. Contra la Real Sociedad ya es un mal partido, y contra el PSG es un mal partido y te atropellan", comentó.

Y aunque reconoció que el duelo ante los parisinos tenía el "asterisco" de ser "uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor", insistió en que ante el Sevilla no hay excusas posibles.

"Hoy no hay ningún asterisco que valga. No me vale el cansancio, y no me vale que no esté Lamine", añadió.

El periodista no dudó en señalar la falta de rendimiento de algunos futbolistas clave: "Había jugadores como Dani Olmo que tiene mucha calidad y no la demuestra".

Tampoco se libraron otros nombres importantes: "Ferran Torres, que está pletórico, hoy no ha tocado bola. Lewandowski, uno de los mejores delanteros de la historia, tampoco".

Sanabre anticipó que en los debates posteriores se centraría la crítica en la defensa, pero él apuntó directamente al otro extremo del campo.

"Yo sé que se va a hablar mucho de que el Barça defiende mal [...] pero para mí el problema es en ataque", explicó.

Y remató con una reflexión que resume su diagnóstico: "Al Barça le han hecho 1.500 goles siempre, el año pasado también, y ganó la Liga y llegó a semis. Ahora si arriba no generas, estás muerto".