Las claves del Sevilla - Barcelona
- Sevilla - FC Barcelona, La Liga: resumen, goleadores y estadísticas con derrota de los de Hansi Flick
Sevilla - Barça, en directo | Gracias por acompañarnos
Aquí ponemos fin a la retransmisión minuto a minuto del partido entre el Sevilla y el Barça que ha finalizado con goleada de los hispalenses ¡Gracias por acompañarnos!
Sevilla - Barça, en directo | El Madrid, líder
Con esta derrota del Barça, el Real Madrid se coloca líder en solitario de La Liga. Los de Xabi Alonso vencieron anoche al Villarreal y aventajan en dos al equipo azulgrana.
Sevilla - Barça, en directo | Posible lesión de Rashford
Las malas noticias para el Barça pueden no haber acabado con la derrota. Rashford se ha hecho daño en la última acción del partido y podría sufrir una lesión.
Sevilla - Barça, en directo | La crónica
Aquí os dejamos la crónica del partido entre el Sevilla y el FC Barcelona que ha acabado con una dura derrota del conjunto azulgrana.
Sevilla - Barça, en directo | ¡Final del partido!
90+9' (4-1) ¡Final del partido! Goleada del Sevilla ante el Barça en un partido para olvidar de los azulgranas. Pudo empatar Lewandowski a dos, pero falló un penalti y los hispalenses marcaron dos goles más en los últimos compases.
Sevilla - Barça, en directo | ¡GOOOOOOL DE ADAMS!
90+6' (4-1) ¡GOOOOOOOL DEL SEVILLA! ¡GOOOOOL DE ADAMS! Nuevo contragolpe de los andaluces, Ejuke se la pone al delantero y Adams marca a placer.
Sevilla - Barça, en directo | ¡La anula el VAR!
90+5' (3-1) ¡No hay roja! Ha ido el árbitro a revisar la acción al monitor tras recibir la llamada del VAR y ha cambiado su decisión. Seguirá con once el Sevilla en estos últimos minutos.
Sevilla - Barça, en directo | Roja a Peque
90+3' (3-1) ¡Roja a Peque! Expulsado el futbolista del Sevilla por una patada a Eric García.
Sevilla - Barça, en directo | ¡GOOOOOOOOOOL DE CARMONA!
90' (3-1) ¡GOOOOOOOOOOL DEL SEVILLA! ¡GOOOOOOOOL DE CARMONA! Contragolpe maravilloso del Sevilla, balón en profundidad al lateral que dispara muy cruzado haciando imposible la estirada de Szczesny que llegó a rozar el balón con los dedos.
Sevilla - Barça, en directo | Quema las naves Flick
88' (2-1) Quema las naves Hansi Flick. Se retira del terreno de juego De Jong y entra en su lugar Christensen. Eric García pasa al centro del campo.
Sevilla - Barça, en directo | Se le acaba el tiempo a los de Flick
85' (2-1) Ha perdonado mucho el Barça en estas dos últimas acciones. Le quedan cinco minutos más el añadido a los de Flick para tratar de rescatar un punto o lograr una remontada que cada vez parece más complicada.
Sevilla - Barça, en directo | ¡La que ha perdonado Ronny!
82' (2-1) ¡La que ha fallado el Barça! Se marchó bien Roony de su par, se plantó ante Vlachodimos, pero disparó muy centrado directamente a las manos del portero griego.
Sevilla - Barça, en directo | ¡Lo falla Lewandowski!
76' (2-1) ¡Lo falla Lewandowski! No acierta el delantero polaco que dispara fuera. Se paró en mitad de la carrera, dudó, y se le marchó fuera. Había adivinado Vlachodimos la intención.
Sevilla - Barça, en directo | Penalti a favor del Barça
75' (2-1) Penalti a favor del Barça. Januzaj derribó a Balde y no dudó el colegiado.
Sevilla - Barça, en directo | Cambios en los locales
73' (2-1) Reacciona Almeyda con un doble cambio. Se retiran del campo Vargas y Mendy para que entren en su lugar Januzaj y Peque. Piernas frescas para el Sevilla.
Sevilla - Barça, en directo | Cambios en el Barcelona
Sigue metiendo artillería Hansi Flick. Se marcha Ferran Torres, que apenas ha tenido protagonismo hoy, y entra en su lugar Bardghji.
Sevilla - Barça, en directo | ¡Para Vlachodimos!
64' (2-1) ¡Casi marca el Barça! Pared de Pedri con Lewandowski y el remate del canario lo desvía muy bien a córner Vlachodimos.
Sevilla - Barça, en directo | Mueve el banquillo Almeyda
62' (2-1) Mueve el banquillo Almeyda. Se van Sow e Isaac Romero en lugar de Gudelj y Adams.
Sevilla - Barça, en directo | Pide penalti el Sevilla
56' (2-1) Reclaman penalti los futbolistas del Sevilla. El balón golpeó en el brazo de Balde, que estaba de espaldas, y el colegiado decide no señalar infracción. Tampoco le ha llamado el VAR.
Sevilla - Barça, en directo | Cambio guion
51' (2-1) Poco tiene que ver el inicio de la segunda parte con el de la primera. Ahora es el Barça quien lleva la voz cantante y el Sevilla espera algo más replegado.