El Betis ganó por 1-2 al Espanyol tras remontar un 1-0 en el minuto quince con goles del Cucho (min.54) y de Abde (min.63) y después de que Pau López parara un penalti lanzado por Puado en el 100.



El partido parecía una victoria clara de los béticos, pero la pena máxima puso en suspense el triunfo. El Betis consigue su primera victoria a domicilio y los espanyolistas firman su primera derrota en casa.



Los andaluces, con siete cambios después de ganar al Ludugorets búlgaro el jueves en la Liga Europa, pusieron la directa tras el descanso. El anfitrión, que arrancó mandando, peleó por mejorar su resultado, pero le faltó puntería, también desde los once metros.