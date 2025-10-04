Las claves del Real Madrid 3-1 Villarreal:
- Vinicius se libera ante el Villarreal y devuelve al Madrid a la senda de la victoria en Liga tras la pesadilla del derbi
-
-
Mbappé hace saltar las alarmas
La victoria del Real Madrid ante el Villarreal ha dejado un pequeño mal sabor de boca entre los aficionados al ver que su estrella, Kylian Mbappé, no pudo terminar el partido y se vio obligado a pedir el cambio tras sufrir un duro golpe en su tobillo derecho.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |Vinicius: "He jugado muy bien y quiero seguir así"
Al término del partido, Vinicius atendió al canal oficial del club y analizó la victoria ante el Villarreal: "Un partido muy difícil, es un equipo que está jugando muy bien. Muy contento de ganar aquí en el Bernabéu y de poder hacer un gran partido. He jugado muy bien y quiero seguir así. Seguir con esta confianza y hacer cada vez más".
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |La crónica del partido
Si está fino, Vinicius es un tormento para los rivales. Este sábado lo sufrió el Villarreal. El brasileño marcó, provocó y convirtió un penalti y forzó una expulsión. Marcó el rumbo del partido y recondujo al Real Madrid a la senda de la victoria en Liga.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Finaaal del partido!!
90' (3-1) ¡¡No hay tiempo para más en el Bernabéu!! Victoria para el Real Madrid con el doblete de Vinicius y el gol de Mbappé. Los de Xabi Alonso van a dormir líderes esta noche.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |Muy participativo Rodrygo
90'+2' (3-1) Desde que ha entrado por Mbappé, Rodrygo está queriendo aprovechar los minutos que le ha dado Xabi y está amenazando con el cuarto.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |Cuatro minutos de añadido
90' (3-1) ¡Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque muestra el cuarto árbitro el cartelón con cuatro minutos más de prolongación!
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Se marcha Kylian Mbappé!!
83' (3-1) El francés se fue al suelo tras sufrir un golpe en el tobillo y aunque entraron las asistencias médicas Xabi Alonso ha decidido cambiarle. En su lugar ha entrado Rodrygo.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Gooooool de Mbappé!!
80' (3-1) ¡¡¡Sentencia el partido Kylian Mbappé!!! Recuperó Bellingham ante Thomas muy cerca del área groguet. Recibió Mbappé, que abrió para Brahim, pero se la devolvió para que el crack francés anotara el tercero a placer. no podía falta a su cita con el gol.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Paradón de Arnau Tenas!!
79' (2-1) Qué buen balón recuperó Tchouaméni en campo contrario y el Real Madrid armó la ofensiva que terminó con el disparo de Vinicius que acabó despejando Arnau Tenas.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Se queda con 10 el submarino amarillo!!
77' (2-1) ¡¡Expulsado Mouriño!! El lateral agarró a Vinicius cuando el brasileño se iba en velocidad y Cuadra Fernández no solo señaló la falta, sino que también le mostró la segunda amarilla.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Nuevo cambio en el conjunto blanco!!
75' (2-1) Tras el gol del Villarreal ha movido rápidamente el banquillo Xabi Alonso. Se ha ido Franco Mastantuono y en su lugar ha entrado Brahim.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Gool de Mikautadze!!
72' (2-1) ¡¡Se mete en el partido el Villarreal!! Golazo de Mikautadze desde la frontal del área con un disparo potente a la cepa del palo. No pudo hacer nada Courtois y el balón termina en el fondo de la portería.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡¡¡Goooool de Vinicius!!!!
69' (2-0) ¡¡¡Transforma el penalti Vinicius!!! Le dio el balón Mbappé a su compañero para que fuera él quien ejecutara la pena máxima y a pesar de que Arnau Tenas adivinó el lado, no pudo detener el lanzamiento. El segundo de Vini en su cuenta particular.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Penalti a favor del conjunto blanco!!
67' (1-0) ¡¡Penalti a favor del Real Madrid!! Qué buen cambio de ritmo de Vinicius que una vez se metió en el área fue arrollado por Rafa Marín. Señala Cuadra Fernández la pena máxima.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |Doble cambio en el conjunto blanco
63' (0-0) Mueve el banquillo Xabi Alonso con un doble cambio: se marchan Arda Güler y Dani Ceballos, en sus lugares entran Jude Bellingham y Eduardo Camavinga.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡Se le quedó el balón atrás a Mbappé!!
60' (1-0) Se ha roto el partido en el Bernabeú con ocasiones para los dos equipos. La tuvo ahora Mbappé, aunque con el autopase se le quedó atrás el balón y recuperó Rafa Marín para su equipo.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡El conjunto blanco va a por el segundo!!
56' (1-0) ¡El Real Madrid le ha metido una marcha más al partido! Lo intentó Tchouaméni con un disparo desde la frontal que blocó la zaga del submarino amarillo y en el lanzamiento del córner la tuvo Huijsen.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |Muy cómodo el conjunto blanco
50' (1-0) El Real Madrid está muy bien plantado sobre el terreno de juego con el dominio del control y amenazando con Mbappé y Vinicius marcar el segundo gol del partido. No sufren los de Xabi Alonso.
-
Real Madrid - Villarreal, en directo |¡¡¡Goooool de Vinicius!!!
47' (1-0) ¡¡¡Gooool de Vinicius!!! Pase en largo de Militao a Mbappé, el francés peinó para que recibiera el brasileño e inmediatamente armó el disparo que se coló en el fondo de la red tras tocar un jugador del Villarreal. Se adelanta el Real Madrid.