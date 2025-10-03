Benjamín, exfutbolista, sobre la polémica cena con la madre de Lamine Yamal: "Hacemos unas condiciones, aceptan y..."

En los últimos días, un fuerte revuelo mediático ha girado en torno a una cena en Londres en la que participará la madre de Lamine Yamal.

El evento, con un precio de entre 150 y 800 euros por menú, generó críticas al interpretarse que ella era la organizadora con fines económicos.

Sin embargo, Benjamín Zarandona, exfutbolista y amigo cercano de la familia, salió al paso de estas versiones en El Larguero de la SER para aclarar lo ocurrido.

Un mediático malentendido

Según explicó, todo surgió a raíz de una empresa de eventos interesada en su labor solidaria. La compañía había tratado de contactarlo para una cena benéfica que organiza cada año, y a partir de ahí surgió la propuesta.

Benjamín señaló que su vínculo con la madre de Yamal viene de hace tiempo: "Tengo muy buena amistad de hace muchísimos años por el arraigo que tenemos con Guinea Ecuatorial".

Esa relación llevó a que la empresa le preguntara si sería posible contar con Seila, madre del futbolista, en un acto navideño en Londres.

Lejos de lo que se había especulado, el exfutbolista subrayó que el evento no está impulsado por la madre del jugador: "Ella no lo organiza, para nada, o sea, ella va de invitada de honor".

Sobre cómo se cerró la participación en el evento, Benjamín fue claro: "Yo contacto con ella, hacemos unas condiciones y ellos aceptan. Simplemente nos contratan para ir a una cena que ellos organizan".

En este sentido, explicó que la fijación de precios y la organización logística corresponden en exclusiva a la empresa, no a la familia Lamine.

Además, el propio Zarandona reconoció que la empresa vio en él un atractivo añadido tras conocer su pasado deportivo: "Me contratan a mí como exfutbolista porque, claro, luego ellos empiezan a investigar que yo también había sido futbolista".

Con estas declaraciones, Benjamín quiso poner fin a los rumores y remarcar que la cena es un evento organizado por terceros, con fines propios de una compañía de eventos, sin que la madre de Lamine Yamal tenga un papel activo en la gestión.

"Ellos ponen los precios y, evidentemente, lo que querrán es amortizar la cena", concluyó, dando por zanjado el asunto.