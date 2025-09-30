El Real Oviedo remontó al Valencia con dos goles seguidos de Luka Ilic (m.85) y Salomón Rondón (m.86) después de que Arnaut Danjuma adelantara a los locales en el minuto 4 y fallara un penalti en la segunda mitad del partido, disputado este martes en Mestalla después de su aplazamiento por la alerta roja meteorológica.

Una victoria que sirve a los ovetenses para coger aire y alejarse un poco de los puestos de descenso y que dejó dudas en el cuadro ché que vio como se le escapaba un triunfo que tenía en la mano.