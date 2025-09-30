El Barça sufrió una dura derrota frente al Hapoel Tel Aviv en su debut en la Euroliga, cayendo por 103-87 en un partido jugado en Sofía.

El encuentro comenzó igualado (26-26 tras el primer cuarto), pero el Hapoel, liderado por Blakeney (20 puntos), Micic (18) y Oturu (18 y 4 rebotes), empezó a dominar a partir del segundo cuarto y amplió la ventaja con solvencia hasta el final.

La defensa azulgrana hizo aguas frente a la potencia ofensiva israelí, especialmente en la pintura, donde Oturu y compañía anotaron con facilidad y con grandes porcentajes de acierto.

Por parte del Barça, Will Clyburn destacó con 23 puntos y 7 rebotes, siendo el único que pudo mantener el ritmo ofensivo rival; solo Punter y Vesely acompañaron en dobles dígitos en anotación, pero fue insuficiente para que los de Peñarroya pudiesen competir por el partido.

La segunda mitad confirmó el dominio del Hapoel, que alcanzó ventajas superiores a los 15 puntos y mostró mucha solidez desde el tiro exterior y el juego interior, dejando claro que el Barça deberá mejorar mucho en defensa si quiere aspirar a competir en la máxima competición continental.