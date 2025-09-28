Un gol del nigeriano Akor Adams a los 87 minutos permitió al Sevilla llevarse este domingo la victoria de Vallecas frente al Rayo, en el partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports.



Con este resultado el Sevilla suma diez puntos y se sitúa en mitad de la clasificación, mientras que el Rayo, con cinco, se queda al filo de la zona de descenso.