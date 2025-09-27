El Getafe y el Levante empataron 1-1 en el Coliseum en partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports con goles de Iván Romero, en la primera parte, y de Juan Iglesias, en la segunda.



El cuadro valenciano dominó por completo el acto inicial y en el minuto 26 se adalentó en el marcador con un remate de Iván Romero tras una buena dejada hacia atrás de Brugué.



El Getafe reaccionó tras el descanso y marcó el empate gracias a una llegada de Juan Iglesias y un pase de cabeza de Abdel Abqar. El 1-1 definitivo dejó al equipo de Bordalás con 11 puntos y al de Julián Calero con 5.