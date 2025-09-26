El Girona y el Espanyol empataron sin goles en el derbi catalán que este viernes abrió en Montilivi la séptima jornada de LaLiga EA Sports.



Los dos equipos hicieron méritos para marcar, pero Paulo Gazzaniga y Marko Dmitrovic mantuvieron el 0-0 con grandes paradas.



El cuadro de Míchel Sánchez continuará una jornada más en puestos de descenso, con un balance de tres puntos de 21 posibles.