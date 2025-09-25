El Elche sacó un empate de El Sadar gracias a un tanto de Pedrosa en el tiempo añadido que vino precedido de un error de entendimiento de Osasuna para mantener la condición de invicto de su equipo en estas seis primeras jornadas.



Víctor Muñoz puso por delante a su equipo en el minuto 10. Osasuna apenas sufrió, y se fue al descanso con ventaja y con buenas sensaciones.



El Elche mejoró algo en la segunda parte, aunque sin crear peligro de forma constante y real. Un fallo de comunicación entre Herrera y Boyomo sirvió a los ilicitanos para hacer el 1-1 en el minuto 92 por mediación de Pedrosa.