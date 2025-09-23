El Espanyol empató sobre la bocina contra el Valencia en el RCDE Stadium (2-2) gracias a un remate de Puado en la última jugada del partido.



El cuadro valencianista tuvo la victoria muy cerca tras adelantarse con un gol a los 15 minutos de Danjuma y responder de forma casi instantánea al tanto de Cabrera en el 59 con otro de Hugo Duro en el 62.



Los futbolistas de Manolo González insistieron. Nunca desconectaron del encuentro y, finalmente, pudieron llevarse la recompensa ante su afición