El Athletic y el Girona han empatado a un gol en San Mamés después de que Mikel Jauregizar nivelara nada más comenzar la segunda parte el tanto marcado por Azzedine Ounahi a los nueve minutos y el portero argentino Paulo Gazzaniga salvara un punto para los visitantes con un par de grandes intervenciones.



Ounahi abrió el marcador aprovechando un buen pase de Bryan Gil castigando la gris primera mitad de los rojiblancos. Los cuatro cambios introducidos por Ernesto Valverde antes de arrancar la segunda mitad obtuvieron un rápido premio con un gran gol de Jauregizar desde fuera del área.



Después de una claro contragolpe desaprovechado por Vanat, fue Gazzaniga el que salvó al Girona con dos excelentes intervenciones a remates de Paredes y Berenguer.