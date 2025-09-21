Las claves del Barcelona - Getafe:
- El Barça no da opción al Getafe con el doblete de un Ferran Torres que sigue de dulce y sigue a la estela del Real Madrid
FC Barcelona - Getafe, en directo | Las declaraciones de Soria
"No hemos hecho buen partido. Nos ha faltado a nivel ofensivo hacerles más daño. Ellos el primer gol te hace mucho daño, en una jugada de bastante calidad por su parte. A partir de ahí, por detrás con el Barça ellos dominan mucho balón, tienes peligro que te pillen una contra como en el segundo gol... es un campo muy difícil. Van a pelear por todo".
"Ellos han estado precisos a nivel ofensivo. Nos ha faltado mucho en ataque porque no hemos generado prácticamente nada. No hemos sabido dar esos dos primeros pases para salir de su presión".
"Tenemos ahora dos partidos en casa. Tenemos que ganarlo todo en casa. El objetivo siempre está en casa. Alavés y Levante para intentar sacar seis de seis como sea y estar lo más arriba posible".
FC Barcelona - Getafe, en directo | Las palabras de Ferran
"Ellos a veces no proponen nada y se limitan a hacer faltas en mi opinión. Tenemos jugadores de calidad para encontrar los espacios y lo hemos hecho bien".
"Puedo ser titular en el Barça y aprovecho cada oportunidad. Ya vendrán muchos goles más".
FC Barcelona - Getafe, en directo | La crónica
FC Barcelona - Getafe, en directo | Fermín, lesionado
El partido parece haber terminado con mal sabor de boca para el Barça. Y es que Fermín ha sentido unas molestias y parece haberse lesionado.
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡Final del partido!
90+3' (3-0) ¡Final del partido en el Johan Cruyff! Victoria muy cómoda del Barça frente al Getafe gracias a los goles de Ferran Torres, por partida doble, y al de Dani Olmo.
FC Barcelona - Getafe, en directo | Detiene Joan
88' (3-0) Se asoma el Getafe. Disparo de Davinchi que detiene sin demasiados problemas Joan García. Llegamos a los últimos minutos de juego.
FC Barcelona - Getafe, en directo | No dañan los visitantes
82' (3-0) El Getafe no está teniendo facilidades para trenzar ocasiones de gol. El Barça monopoliza la posesión y está más cerca el cuarto de los locales que el gol azulón.
FC Barcelona - Getafe, en directo | Busca el cuarto el conjunto azulgrana
74' (3-0) El Barça sigue llegando a la portería de Soria. El Getafe está dejando huecos en defensa y los de Flick están teniendo situaciones de peligro.
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡GOOOOOOOL DE OLMO!
63' (3-0) ¡GOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE OLMO! Balón al espacio para Rashford, el inglés gana se mete hacia dentro y se la da atrás a Olmo para que el catalán remate prácticamente a placer.
Han expulsado al segundo entrenador del Getafe que se quejaba porque durante la jugada ha saltado un espontaneo y no se ha parado el partido.
FC Barcelona - Getafe, en directo | Doble cambio en el Barça
60' (2-0) Mueve el banquillo Hansi Flick. Ingresan en el terreno de juego Fermín López y Marc Casadó y se retiran Ferran Torres y De Jong.
FC Barcelona - Getafe, en directo | Amarilla a Christensen
54' (2-0) Cartulina amarilla para Christensen. Llegó tarde el central danés que acabó pisando a Liso. Segunda tarjeta para un jugador del Barça.
FC Barcelona - Getafe, en directo | Para Joan García
51' (2-0) Nuevo intento del Getafe. Cabezazo de Domingos Duarte que obliga a Joan García a lanzarse a su izquierda para blocar el cuero.
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡Casi marca Javi Muñoz!
48' (2-0) ¡La ha tenido el Getafe! Dejada magistral de Milla y Javi Muñoz le pega con el empeine exterior mandando el balón rozando el palo de la portería de Joan García.
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡Arranca la segunda mitad!
46' (2-0) Rueda de nuevo el balón en el Johan Cruyff. Mueve el banquillo Hansi Flick que da entrada a Rashford en lugar de Raphinha. En el Getafe hay triple cambio: se van Mario Martín, Djene y Mayoral en lugar de Kamara, Javi Muñoz y Davinchi.
FC Barcelona - Getafe, en directo | Llegamos al descanso
45+2' (2-0) Se acaba la primera parte en el Johan Cruyff. Gana el Barça con mucha comodidad al Getafe gracias a los dos goles de Ferran Torres.
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡Al larguero Ferran!
43' (2-0) ¡Casi marca el Barça! Balón largo de Pedri a Ferran y el valenciano dispara de primeras para estrellar el cuero en el larguero. Partidazo del '7' azulgrana.
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡Para Soria!
41' (2-0) ¡La ha tenido el Barça! Disparo de Lewandowski desde el interior del área que obliga a Soria a realizar una buena intervención.
FC Barcelona - Getafe, en directo | ¡GOOOOOOOL DE FERRAN!
35' (2-0) ¡GOOOOOOL DE FERRAN TORRES! Balón largo a Raphinha que parte desde su campo, el brasileño se la da a Ferran y el Valenciano bate engañando a Soria.
FC Barcelona - Getafe, en directo | Amarilla a Raphinha
32' (1-0) Cartulina amarilla a Raphinha. El brasileño pidió pasos en una falta, pero sacó antes de que pitara el árbitro y acabó siendo amonestado.