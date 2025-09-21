"No hemos hecho buen partido. Nos ha faltado a nivel ofensivo hacerles más daño. Ellos el primer gol te hace mucho daño, en una jugada de bastante calidad por su parte. A partir de ahí, por detrás con el Barça ellos dominan mucho balón, tienes peligro que te pillen una contra como en el segundo gol... es un campo muy difícil. Van a pelear por todo".

"Ellos han estado precisos a nivel ofensivo. Nos ha faltado mucho en ataque porque no hemos generado prácticamente nada. No hemos sabido dar esos dos primeros pases para salir de su presión".

"Tenemos ahora dos partidos en casa. Tenemos que ganarlo todo en casa. El objetivo siempre está en casa. Alavés y Levante para intentar sacar seis de seis como sea y estar lo más arriba posible".