Con los goles de Mario Martín y Borja Mayoral en el tiempo añadido de la primera parte, el Getafe superó 2-0 al Oviedo y alcanzó los nueve puntos después de las primeras cuatro jornadas.

Luis Milla se encargó de desatascar un partido embarullado con dos lanzamientos de falta decisivos. El primero, en el minuto 49, lo cabeceó a la red Mario Martín; el segundo, en el 54, lo remató Borja Mayoral.

El Oviedo, salvó un disparo al larguero de Alberto Reina, no tuvo más ocasiones y terminará la jornada con tres puntos, los que consiguió la pasada jornada tras ganar 1-0 a la Real Sociedad.