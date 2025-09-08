Santiago Cañizares, exfutbolista del Real Madrid, dice lo que muchos piensan de Lamine Yamal: "Es un..."

Es una realidad que Lamine Yamal está en un gran estado de forma y que, por muchos, es considerado como de los mejores jugadores del mundo, si no es el mejor.

Sin embargo, a veces se olvida que no deja de ser un joven de 18 años con todavía mucho por progresar, perfeccionar y mejorar. Así, frente al partido de la Selección ante Turquía, falló varias ocasiones que generaron bastante debate.

Por esa razón, el exjugador de la Selección, Santiago Cañizares fue muy contundente con el jugador y cómo siempre se espera lo mejor de él, pese a ser un futbolista tan joven y con tanto margen de mejora.

Lamine, señalado

Después de pasar por las diferentes categorías inferiores del FC Barcelona, su debut oficial con el primer equipo llegó el 29 de abril de 2023 en un partido liguero ante el Real Betis cuando solo tenía 15 años de edad.

Su rendimiento en dicho partido y en los entrenamientos sorprendió a Xavi Hernández, que siguió dándole oportunidades durante más partidos. Así, en la temporada 2023-24 pasó a volverse un habitual en los onces titulares del FC Barcelona.

Sin embargo, su explosión como jugador llegó en la Eurocopa de 2024, en dicha competición fue uno de los pilares de la Selección, siendo clave en varios partidos y liderándoles hacia la victoria.

Después de sorprender al mundo en el Europeo, el futbolista firmó una excelente temporada 24-25 a las órdenes de Hansi Flick, el cual sacó la mejor versión de Lamine hasta el momento. Sus estadísticas dejaron de ser de joven promesa a jugador de élite: 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos.

Así, debido a su gran rendimiento mostrado en las últimas temporadas, Yamal ha logrado convertirse en una de las estrellas tanto de la Selección como del FC Barcelona. No obstante, a veces se obvia que no deja de ser un joven de 18 años y que todavía está formándose como jugador.

Este tema ha cobrado especial importancia durante el partido de la Selección española ante Turquía, donde el combinado nacional venció 0-6 pero podría haber sido una goleada mayor si no fuese por fallos de cara a gol de jugadores como Nico o Lamine.

El jugador culé fue especialmente señalado, a pesar de repartir dos asistencias en el encuentro, y por ello el exjugador Santiago Cañizares fue muy claro al respecto en El Partidazo de COPE.

"Como Lamine es un tipo extraordinario, estratosférico, único, evidentemente, en las asignaturas el primero que pasa los exámenes es él, y en todas saca un 10. Entonces todo el mundo dice: 'Bueno, y ahora en definición también un 10'", aseguraba Cañizares.

Pero el exguardameta defendió que el jugador todavía está lejos de alcanzar la perfección, y es algo normal a su edad: "No, en definición no está en el 10. Que puede estar, hombre, con 18 años, imagínate todo lo que puede progresar, pero que no está en el 10".

De tal manera, su reflexión fue clara, el nivel y rendimiento de Lamine es tan sobresaliente que siempre se esperará más de él, y por eso cuando se equivoque no tardarán en llegar críticas.

"Pero claro, ¿por qué? No pasa nada por decirlo. ¿Por qué tenemos en la mente a Lamine? Porque es tan bueno que vamos a exigirle siempre que sea 10 todos los días", apuntó el tertuliano.