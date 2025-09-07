4º (2-6, 6-3, 1-6, 4-6) ¡Alcaraz es el campeón del US Open! El murciano recupera el número 1 del mundo tras imponerse con autoridad al italiano Jannik Sinner en cuatro sets. Es el sexto Grand Slam en su carrera y el segundo en Flushing Meadows.

El juego decisivo estuvo cargado de drama. Todo empezó de cara a base de derechas ganadoras para poner el 30-0 y alcanzar el doble (40) de ganadores que Sinner en la final. El italiano se defendió a base de raquetazos, tan potentes como arriesgados, y logró poner cierta presión con el 15-30. Alcaraz apostó por el saque y la dejada y la subida del italiano a la red acabó con una pelota que se va fuera para otorgar la primera bola de partido.

El italiano acierta a la siguiente para poner el 30-40 y se saca un resto magistral para poner el 40-40. En el desempate, otra gran subida a la red y un ace certifican la victoria de Alcaraz, que empata 2-2 el reparto de Grand Slams de la temporada con su gran rival generacional.