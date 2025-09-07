La clave del Alcaraz vs Sinner:
- Carlos Alcaraz se corona en el US Open tras ganar a Sinner con contundencia y vuelve a ser el número uno del ranking ATP
Sinner - Alcaraz, en directo |Siete finales de Grand Slam
El murciano es el tercer jugador más joven en alcanzar siete finales en Grand Slams individuales masculinos durante la Era Abierta, solo mayor que Bjorn Borg y Rafael Nadal.
Sinner - Alcaraz, en directo |El segundo más joven en conseguirlo
Alcaraz, de 22 años, es el segundo jugador más joven en alcanzar la final individual masculina en las tres superficies en torneos de Grand Slam en una misma temporada. Sólo es superado por Bjorn Borg.
Sinner - Alcaraz, en directo |Sin perder en su turno de saque
Alcaraz ha sido el primer jugador que alcanza la final del US Open sin haber perdido su turno de saque desde Roger Federer en 2015.
Sinner - Alcaraz, en directo |Victoria en seis de siete finales
El tenista español ha ganado el 85,7% de sus finales de Grand Slam (seis de siete), el mejor porcentaje cualquier jugador en la Era Open con un mínimo de cuatro títulos.
Sinner - Alcaraz, en directo |Octava victoria española
El murciano ha conseguido la 8ª victoria para el tenis español en el cuadro individual masculino del US Open tras los cuatro títulos de Rafa Nadal y los de Manuel Orantes en 1975 y Manolo Santana en 1965.
Sinner - Alcaraz, en directo |Sólo dos españoles han conquistado el US Open
Alcaraz ha alcanzado su segundo título en el US Open (2022 y 2025). Se convierte así en el segundo tenista español capaz de lograr dos títulos en este torneo tras Rafa Nadal, que tiene cuatro (2010, 2013, 2017 y 2019).
Sinner - Alcaraz, en directo |Un premio mayúsculo
La victoria no solo le supone a Alcaraz su sexto título de Grand Slam, sino también una recompensa económica que refuerza su estatus entre los más grandes del tenis. Y es que Carlitos vuelve a ser el número uno del mundo.
Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, los campeones del US Open tanto masculino como femenino, van a recibir 4.250.000 euros, la cifra más alta hasta la fecha en un Grand Slam.
Sinner - Alcaraz, en directo |La crónica del partido
Carlos Alcaraz ha ganado su segundo Grand Slam de la temporada tras llevarse la victoria ante Jannik Sinner en la final del US Open. El español se mostró intratable ante el que hasta ahora había sido el número uno del mundo. Y es que el italiano no encontró fisuras en el juego de su rival.
Sinner - Alcaraz, en directo | ¡Victoria para Alcaraz!
4º (2-6, 6-3, 1-6, 4-6) ¡Alcaraz es el campeón del US Open! El murciano recupera el número 1 del mundo tras imponerse con autoridad al italiano Jannik Sinner en cuatro sets. Es el sexto Grand Slam en su carrera y el segundo en Flushing Meadows.
El juego decisivo estuvo cargado de drama. Todo empezó de cara a base de derechas ganadoras para poner el 30-0 y alcanzar el doble (40) de ganadores que Sinner en la final. El italiano se defendió a base de raquetazos, tan potentes como arriesgados, y logró poner cierta presión con el 15-30. Alcaraz apostó por el saque y la dejada y la subida del italiano a la red acabó con una pelota que se va fuera para otorgar la primera bola de partido.
El italiano acierta a la siguiente para poner el 30-40 y se saca un resto magistral para poner el 40-40. En el desempate, otra gran subida a la red y un ace certifican la victoria de Alcaraz, que empata 2-2 el reparto de Grand Slams de la temporada con su gran rival generacional.
Sinner - Alcaraz, en directo | Se aferra al partido el italiano
4º (2-6, 6-3, 1-6, 4-5) Sinner gana su juego y Alcaraz sacará para ganar el título. El italiano está ante su última oportunidad para romper a su rival o perderá el número 1 del ranking ATP.
Sinner - Alcaraz, en directo | Juego en blanco
4º (2-6, 6-3, 1-6, 3-5) Juego en blanco para el murciano, que se pone a un paso del número 1 mundial y de un nuevo título de Grand Slam. Tremenda exhibición de Alcaraz desde el servicio, donde ya suma 11 aces por 2 de su rival.
Sinner - Alcaraz, en directo | Juego para el italiano
4º (2-6, 6-3, 1-6, 3-4) Se lleva el juego Sinner desde el servicio y se agarra a la vida en el partido. Necesita romper a Alcaraz si no quiere despedirse de su condición de número 1 del ranking ATP.
Sinner - Alcaraz, en directo | ¡Se confirma el break!
4º (2-6, 6-3, 1-6, 2-4) ¡Se confirma el break! Alcaraz se pone el título y el número 1 del mundo a dos juegos. El italiano llegó a amenazar con el contrabreak, pero con 15-30 en el marcador, Alcaraz se encontró con su mejor servicio para igualar con un ace. Después, apostó por el saque y volea para ponerse a un punto de confirmar su rotura del juego anterior. En la bola decisiva, otro saque directo para poner el 2-4 en este cuarto set.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡Llega el break de Carlos Alcaraz!!
(2-6, 6-3, 1-6, 2-3) ¡¡Juego que puede ser decisivo en el partido!! En el peor momento hizo el italiano una doble falta y el cuarto set y por lo tanto el partido, se le pone de cara a Carlos Alcaraz.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡No cede ningún juego el español!!
(2-6, 6-3, 1-6, 2-2) De nuevo muy sólido Carlos Alcaraz con su servicio, la final ha entrado en el momento de mayor igualdad ya que estamos en un momento crítico.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡Juego para el italiano!!
(2-6, 6-3, 1-6, 2-1) No hay roturas por el momento en este cuarto set del partido. Sinner se está haciendo fuerte subiendo a la red y se ha llevado el juego sin pasar muchos apuros.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡Levanta al público el español!!
(2-6, 6-3, 1-6, 1-1) Sigue intratable Carlos Alcaraz con su servicio, ni el mejor restador del circuito está pudiendo con él. El español cerró el juego llevando al italiano a la red y castigándolo con el revés. Vaya puntazo.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡Vaya juego ha salvado el italiano!!
(2-6, 6-3, 1-6, 1-0) ¡¡Vaya auténtico puntazo han protagonizado Carlos Alcaraz y Jannik Sinner!! La igualdad fue máxima con los dos tenistas desplegando todos sus recursos: dejadas, voleas, subidas a la red...; pero el italiano consiguió salir airoso.
Sinner - Alcaraz, en directo |¡¡El español se impone en el tercer set!!
(2-6, 6-3, 1-6) Alcaraz ha puesto la directa para ganar el sexto Grand Slam de su carrera. No le está dando opciones a Sinner en este tramo del partido. El italiano está completamente desconectado.