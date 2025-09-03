Maldini no se corta y rompe el consenso: "Ni Joan García, ni Huijsen, ni Isak, el mejor fichaje de este mercado ha sido..."

Imagen de algunos de los fichajes del mercado y Julio Maldonado (Maldini). Europa Press

Después de un verano plagado de rumores, negociaciones y presentaciones, el mercado de fichajes ha llegado a su fin y los clubes ya tienen sus plantillas listas para afrontar esta temporada 25-26.

Ha sido un mercado plagado de grandes incorporaciones como Isak al Liverpool, Dean Huijsen al Real Madrid, Álex Baena al Atlético de Madrid o Antony al Real Betis.

Sin embargo, el periodista deportivo Julio Maldonado, mejor conocido como Maldini, no ha dudado a la hora de señalar al verdadero fichaje del verano y que considera que será más importante para su club esta campaña.

El fichaje del verano

Tras llegar a su fin la temporada 24-25, el mercado de fichajes se asomaba y los clubes se preparaban para negociar, comprar y vender a sus respectivos jugadores y tratar de reforzar sus equipos.

Así, mientras el Real Madrid fortalecía su defensa con la llegada de Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Dean Huijsen, el FC Barcelona compraba a Joan García y Rashford para mejorar su portería y delantera.

En el caso de la Premier League, el Liverpool reformaba totalmente su delantera con la incorporación de Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitiké, y el Manchester City hacía frente a la salida de Ederson con Trafford y Donnarumma.

Luego, otros equipos como el Bayern de Munich adquirían a Luis Díaz, Nico Jackson o Jonathan Tah mientras el Napoli apostaba por Kevin de Bruyne o Hojlund.

Por tanto, todos estos fichajes dejaban el podio de mayor a menor gasto en Premier League (3.590 M), Serie A (1.190 M), Bundesliga (856 M), LaLiga (681 M) y Ligue 1 (661 M).

No obstante, con todos estos fichajes e incorporaciones llega la pregunta del millon: ¿cuál ha sido el mejor de todo el mercado? Una duda que Manu Carreño planteó a Maldini en el Partidazo de COPE. "El fichaje con más potencial del verano sin tener en cuenta lo que ha costado y que tú crees que va a ser el mejor fichaje del verano. ¿Isak o Huijsen?", preguntaba.

Maldini, no dudó entre esas dos opciones y lo tuvo claro. "Para mí Huijsen, creo que va a ser más importante en el Madrid que Isak en el Liverpool", señaló.

Ante la duda de Huijsen o Joan García, el periodista tampoco se lo pensó demasiado: "Me voy a quedar con Joan García porque el Barca es un equipo al que le llegan mucho y creo que Joan va a ser muy importante en el Barca".

Manu Carreño lanzó otra comparativa: "¿Joan García o Sesko?" y Maldini se quedó con Joan García, pero fue a la hora de comparar al guardameta culé con Floren Wirtz que el periodista cambió de opinión.

"Aquí me voy a cambiar porque yo soy muy Wirtzeano, y eso que no ha empezado bien pero me parece un futbolista de un nivel estratosférico. Me quedo con Floren", indicó.

Ante el resto de preguntas, Maldini se mantuvo con Wirtz a pesar de que le colocaron como otra opción a jugadores como Gyokeres, Ekitiké, Zubimendi, Baena, Estevao o Donnarumma. Pero el periodista conservaba su respuesta: "Wirtz".

Ni el regreso de Antony le hizo cambiar de opinión: "Antony es muy bueno pero Wirtz está en un grande como el Liverpool, así que yo creo que Wirtz".

Parecía que Maldini se mantendría firme con que Floren Wirtz era el fichaje estrella del mercado, pero Manu Carreño le planteó un nombre inesperado: Luis Díaz.

"Está siendo espectacular el inicio de Luis Díaz en el Bayern, está siendo espectacular. Me voy a quedar con Luis Díaz porque creo que el Bayern crece mucho con él y le veo mucho más candidato a la Champions que la temporada pasada", apuntaba Maldini.

De tal manera, tras compararlo con Wirtz y Eberechi Eze, Maldini se quedó con Luis Díaz. Manu Carreño fue contundente al respecto: "Señoras y señores, para Maldini el fichaje del verano es Luis Díaz".

A pesar de que originalmente el Bayern de Munich soñaba con reforzar su banda izquierda con Barcola o Nico Williams, finalmente su refuerzo llegó desde Liverpool. El conjunto bávaro anunciaba el 30 de julio la incorporación de Luis Díaz por 70 millones de euros, el fichaje más caro en la historia de la Bundesliga.

Aunque había gran expectativa por la llegada del colombiano y ver de qué sería capaz de demostrar sobre el terreno de juego, el futbolista no ha decepcionado hasta el momento: dos goles y dos asistencias en dos partidos. Habrá que permanecer atentos a su desempeño el resto de la temporada.