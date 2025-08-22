Andrés Iniesta (41) revela cómo logró conquistar a su mujer tras meses intentándolo: "No íbamos a estar perdiendo el tiempo"

Andrés Iniesta, junto a su mujer en una foto publicada en sus redes sociales

Andrés Iniesta y Anna Ortiz han compartido públicamente uno de los capítulos más íntimos de su vida personal en el programa 'Mis Raíces', emitido en Cuatro.

En una conversación con Isabel Jiménez, el exfutbolista y su esposa rememoraron con sinceridad cómo comenzó una relación que ya suma 17 años de recorrido, cinco hijos y una historia que casi no fue.

Todo se remonta a la noche de San Juan de 2007. Iniesta, por entonces en pleno parón de temporada, salió con unos amigos y, tras plantearse volver temprano a casa, decidió quedarse un rato más.

Fue en ese segundo local donde conoció a Anna, que trabajaba detrás de la barra. A ella no le gustaba el fútbol, pero su amiga sí, y le pidió atender al entonces jugador del FC Barcelona. Aceptó, sin imaginar que aquel encuentro marcaría su vida.

Según relató Iniesta en la entrevista, "mi amor fue a primera vista y cuando la conocí se potenció, y ella fue al revés".

Mientras él sentía que había encontrado a alguien especial, Anna tenía otra relación en ese momento y no compartía el entusiasmo inicial del manchego.

Sin embargo, Iniesta no se rindió: "Fueron muchos mensajes, mucho trabajo y mucha dedicación".

Tras varios meses de intentos fallidos, el jugador decidió tomar una postura más firme. Le envió un correo electrónico que funcionó como un ultimátum.

"Si no había interés, no íbamos a estar perdiendo el tiempo toda la vida", confesó durante la charla. Fue una forma directa de dejarle claro que no seguiría esperando sin reciprocidad.

Un cambio de guion

La historia dio un giro inesperado cuando Iniesta regresó de una gira en Japón. Le llevó a Anna un avión de juguete y una carta que cambiarían el rumbo de su relación.

"Ese día se pegó como dos horas de tráfico de Barcelona a Mataró y nos encontramos en una gasolinera. Ese día que nos encontramos y leí la carta, le dije a mi hermana: 'Me he enamorado'", confesó Anna emocionada.

A partir de ahí, la relación se consolidó, aunque no sin ciertas reservas iniciales por parte de la familia de ella. Su madre, sin embargo, aún guarda la carta que escribió Iniesta, símbolo del amor que finalmente floreció.

Actualmente, la pareja vive en una casa que han llamado 'Serenidad', un guiño irónico teniendo en cuenta que comparten su día a día con cinco hijos.

Anna reconoce que nunca pensó en ser madre tan pronto, ni tan prolífica: "Yo les decía a mis amigas que iba a ser la última y al final fui la primera... y cinco".

Incluso ahora, con una familia numerosa, no descartan seguir ampliándola. "Nos gusta, disfrutamos mucho de ellos", dice Anna.

Cree que tener un solo hijo puede ser incluso más demandante que varios, porque sus hijos "forman tropa y se entretienen mucho entre ellos".

La historia de amor entre Andrés Iniesta y Anna Ortiz no fue sencilla ni inmediata, pero con perseverancia, honestidad y una carta escrita desde el corazón, se convirtió en una unión duradera.

Hoy, comparten una vida marcada por la complicidad, la familia y los recuerdos de aquella gasolinera donde todo cambió.