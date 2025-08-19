Pedrerol no se guarda nada y estalla contra Laporta: "Dijo que este año el Barça tendría todo arreglado y no tienen ni campo"

Al FC Barcelona le siguen creciendo los problemas con las obras del nuevo Camp Nou. Después de retrasar su apertura, al parecer el estadio podría volver para la Jornada 4 pero solo para 21.000 espectadores.

Sorprende que un estadio con capacidad para alrededor de 100.000 espectadores vaya a abrirse solo para menos de la mitad de su capacidad, por lo que no ha tardado en generar debate.

El periodista y presentador del Chiringuito, Josep Pedrerol fue muy severo con los diferentes retrasos en las obras y el regreso del mítico estadio.

El regreso del Camp Nou

Después de casi dos años de obras, el FC Barcelona busca reabrir el Camp Nou en septiembre durante su partido contra el Valencia CF. El club tenía pensado abrir su estadio con una capacidad para 30.000 espectadores pero quizás esa cifra sería demasiado ambiciosa y finalmente su capacidad sería menor.

Así, Josep Pedrerol abría el programa de Jugones cargando contra el FC Barcelona por la nueva posibilidad del Camp Nou de inaugurarse con tan solo 21.000 espectadores.

"Primero eran 60.000, luego 45.000, luego 27.000 y al final serán 21.000 los que acudan al nuevo Camp Nou. Aunque de aquí a tres semanas...puede que vayan solo los jugadores y Laporta", aseguraba el periodista.

Lo cierto es que el presentador del Chiringuito de Jugones ya había sido muy crítico con el FC Barcelona y su presidente en la noche anterior.

"Dijimos que este año estaría todo arreglado y al final ni campo tenemos. El Barça pidió para 60.000 y van a acabar en 27.000. El campo y el césped son muy bonitos pero los accesos son un desastre", señalaba Pedrerol.

Las palabras del periodista resonaban en el plató, con Jota Jordi defendiendo la gestión del club con el estadio y criticando al Real Madrid por sus obras y sus denuncias con los conciertos.

No obstante, Pedrerol era tajante al respecto: "Al margen de la denuncia, cuando el Bernabéu se abre, ningún aficionado corre peligro. Cuando el Ayuntamiento retrasa la apertura del Camp Nou, dice que corre peligro el aficionado del Barça. Nada que ver. La licencia no es que el Barça lo hace bien, el Ayuntamiento le ha dicho este mes no, el otro tampoco, 60.000 no...".

El periodista no dudó en señalar los peligros que tiene el estadio en su interior y que obligan al Ayuntamiento a retrasar su apertura.

"Dicen que no vais bien, en el campo pueden caer cosas a la gente. El Ayuntamiento ha hecho todo lo posible, hasta han tratado de volver a conseguir Montjuic. El Ayuntamiento está haciendo más de lo que debe, pero está buscando la seguridad de los aficionados porque luego si pasa algo será culpa suya", apuntaba Pedrerol. "Los accesos son terribles y el césped está puesto para verlo en directo".

De hecho, el presentador no era el único crítico con el estadio y sus obras, dado que la periodista Carme Barceló, reconocida aficionada culé, tampoco se cortó.

"Podemos presumir de equipo, de tener al mejor jugador del mundo o de los tres títulos que ganamos la temporada pasada, pero no podemos presumir de las obras del Camp Nou. Delante de unas obras y la seguridad, no soy de ningún equipo", declaraba Barceló.

Por el momento el estadio está pendiendo de evaluación por parte del Ayuntamiento, después de que en julio cancelasen su reapertura para el Trofeo Joan Gamper.

El nuevo Camp Nou se presentó en 2014 bajo la presidencia de Bartomeu. La obra se presentó a sorteo entre varias compañías de construcción y finalmente cayó en manos de la constructora turca Limak y su promesa de finalizar las obras del estadio antes que sus competidores y con la vista puesta en el 125 aniversario del club en noviembre de 2024.

Dado las limitaciones del Ayuntamiento de permitir el trabajo nocturno solo fines de semana y de forma excepcional, la constructora bajó su ritmo de trabajo esperado de 24 horas construyéndolo y, como consecuencia, se ha complicado su reapertura para esta temporada.