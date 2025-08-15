Era una de las promesas del Barça de Guardiola, pero nunca llegó a debutar: "Viajé por toda España… desde el banquillo"

Llegó a la Masía con tan solo 13 años, empezando desde los infantiles hasta llegar a ser convocado con el primer equipo. Sin embargo, nunca llegó a debutar en LaLiga.

Su nombre es Marc Crosas, un exjugador de las categorías inferiores que prometía ser una de sus grandes joyas del FC Barcelona pero no encontró su lugar en la plantilla.

Ahora Crosas es comentarista deportivo y ha decidido contar cómo vivió su experiencia como canterano del FC Barcelona y su paso por el primer equipo.

Marc Crosas y el Barça

Desde los 13 años, Marc Crosas fue creciendo dentro de las categorías inferiores del FC Barcelona en la famosa Masía. Fue en 2006 que llegó al FC Barcelona B y esa misma temporada debutó en Copa del Rey con el primer equipo.

"Dentro de los problemas que tuve, que creo que me han marcado mucho en mi adultez, en mi infancia tuve un buen núcleo. Siempre con los objetivos muy claros: saber esperar tus momentos, siempre seguir avanzando pero sin volverte loco, ir a entrenar y ver a los ídolos que ves en cada partido", contaba Crosas en el podcast de Miguel Layún.

Así, con el interés del entrenador Frank Rijkaard de ser una de las promesas del equipo, el futbolista entrenaba con el FC Barcelona pero cada semana jugaba en el Barça B bajo las órdenes de Pep Guardiola, esperando su oportunidad para jugar en las grandes ligas.

"En ese momento éramos más pacientes. Cuando hay una convocatoria y no te llaman del primer equipo, pues no hay que desesperarse", aseguraba el exfutbolista como consejo para las jóvenes promesas de hoy en día.

De hecho, recordaba cómo le llegó su oportunidad: "Cuando falta uno, se lesiona otro… no sabes cuándo puede llegar tu oportunidad. Jugué más de lateral derecho en el primer equipo que de contención".

Sin embargo, lo que más rememora Crosas es su primera experiencia de pretemporada y que le demostró el gran club en el que estaba.

"Mi primera pretemporada fue justo después del Mundial: estuvimos en México y, de ahí, nos fuimos a Estados Unidos a jugar más partidos. Ver todo lo que envuelve al primer equipo, luego ir a un evento con Ronaldinho y Kobe Bryant en Hollywood y tú estar ahí… Pero luego, cuando regresas, te vas al Barça B", contaba.

Aún así, aceptaba su sitio en el filial y esperar a que le llame el primer equipo: "Y ese es mi lugar: prepararse para cualquier oportunidad que pueda llegar. Si quieres más de eso, tienes que volver a tu lugar, que es ahí donde tienes que seguir formándote".

Además, el exfutbolista recordaba el dilema que tenía cuando se mantenía en el limbo entre Barcelona B y el primer equipo.

"Me tocó una situación difícil: entrenar con el primer equipo pero luego jugar con el segundo equipo. Al final, ni estás aquí ni estás allí. Cuando estás entre esas dos “tierras”, es una situación extraña. Viajé por todas las canchas de España, pero no debuté en Liga. Conozco todas las bancas, eso sí", afirmaba Crosas.

Después de temporada y media moviéndose en las dos categorías del Barcelona, el club veía potencial en el jugador pero no encontraba su lugar moviéndose constantemente entre las dos categorías.

"En ese momento, un directivo se junta conmigo, con Guardiola, con Rijkaard y con mi representante. Dicen: “Marc, ya no puede seguir así, tiene que salir”. Llega el mes de enero y eres un chico de 19-20 años: te queremos aquí, pero si no juegas, llevas un año y medio jugando muy poco", contaba el futbolista.

El mercado de invierno de la temporada 07-08 Crosas se marchó cedido al Olympique de Lyon, donde no tuvo un rendimiento excepcional y al volver al Barça fue traspasado al Celtic de Glasgow. El futbolista estuvo tres temporadas en Escocia y se marchó al Volga ruso.

Tras una temporada en el fútbol ruso, Crosas eligió México como su próximo destino y su actual hogar. Allí jugó en el Santos Laguna, seguido de Universidad de Guadalajara, Cruz Azul, y tras un pequeño paso por el Tenerife, se retiró en el Tampico Madero. Hoy en día es analista deportivo en la televisión mexicana.