Lobo Carrasco no tiene reparos con Mbappé tras el último amistoso del Madrid: "Está a otro nivel, recuerda a Ronaldo"

Después de la estrepitosa eliminación en el Mundial de Clubes ante el Paris Saint-Germain, el Real Madrid ha tenido su debut de pretemporada ante el Tirol austriaco con una contundente victoria (4-0).

Uno de los jugadores que mejor rendimiento demostró sobre el terreno de juego fue Kylian Mbappé. El nuevo '10' del Real Madrid ha demostrado el buen momento que vive y ha levantado las expectativas de cara a la nueva temporada.

De hecho, el futbolista ha atraído elogios y alabanzas por parte de aficionados, periodistas y expertos como Lobo Carrasco, quien no ha dudado en señalar la gran labor del astro francés.

Mbappé, aplaudido

Después de años de rumores, el pasado mercado de fichajes al fin Kylian Mbappé llegó al Real Madrid para cumplir su deseo de jugar en el equipo de sus sueños.

El futbolista llegaba con la intención de ser el nuevo héroe del Real Madrid, asumiendo el '9' y con el objetivo de conseguir otra Champions League para el club blanco.

Así, pese a que el conjunto merengue pasó una temporada vacía de títulos, el astro francés marcó una excelente temporada. En 59 partidos consiguió anotar 44 goles y 5 asistencias. De hecho, consiguió la Bota de Oro superando a otros crack como Robert Lewandoski, Viktor Gyokeres o Erling Haaland.

Había expectativas de ver en el Mundial de Clubes, donde el Madrid buscaba redimir su temporada y llevarse el tan premiado trofeo.

No obstante, debido a una gastroenteritis, el futbolista francés se perdió gran parte de la competición y finalmente solo pudo llegar a cuartos de final y semifinales. Contra el Borussia Dortmund pudo anotar un gol, pero contra el PSG no mostró su mejor versión y fue objeto de críticas junto a muchos otros de sus compañeros.

El verano llegó y, con la salida de Luka Modric, Mbappé anunció que tomaría el icónico '10'. Dicho número era el dorsal que el francés había usado tanto con la Selección Francesa como anteriormente en el PSG.

Por ello, con el regreso del Real Madrid, los aficionados estaban impacientes de ver su desempeño con dicho dorsal y ver sus primeras impresiones de cara a esta temporada, donde el conjunto blanco buscará competir por todo.

De tal manera,el club merengue se enfrentó al Tirol en tierras austriacas. Los de Xabi Alonso fueron muy superiores a sus rivales con goles de Militao, Mbappé por partida doble y Rodrygo Goes.

El buen partido del Madrid demostró que Kylian tiene hambre de gol y que se encuentra en un gran momento, por lo que los madridistas están expectantes por ver su debut liguero ante el Osasuna.

El gran momento de Mbappé llegó al Chiringuito de Jugones, donde Lobo Carrasco no dudó en elogiar el rendimiento del francés y lanzó una curiosa comparativa con un histórico jugador.

"Mbappé está en otro nivel. Una cosa es la presión respecto a otros partidos, pero luego sostener esto y crear automatismos es el problema. Si yo no veo a Mbappé en el campo, te digo algo: no soy capaz de decirte más", aseguraba el exentrenador y tertuliano.

Es más, Lobo Carrasco señaló su importancia en el club: "El Madrid sin Mbappé pierde; quizás algunos darían el paso. Yo solo veo a Mbappé capaz de subirse al cuadrilátero con Lamine. Para mí, me recuerda a Ronaldo Nazário. La estética es el nivel más alto que se puede hacer y su estética es increíble".