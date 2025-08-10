Isco, Lewandowski, Camavinga y los otros lesionados en pretemporada: "Es el momento con más carga física"

Quedan escasos días para que la nueva temporada de LaLiga dé el pistoletazo de salida. Sin embargo, son muchos los futbolistas que ya han confirmado que no podrán estar en las convocatorias de sus equipos debido a diferentes lesiones.

Isco y Camavinga han sido los últimos en sumarse, después de las bajas de otros futbolistas como Robert Lewandowski, Oihan Sancet o Loic Badé tampoco podrán estar en el debut liguero.

Lo cierto es que esta pretemporada ha dejado un calvario de lesiones por diferentes equipos y que demuestra una vez más, la gran presión física que tienen los futbolistas temporada a temporada.

Plaga de lesiones

Después de una acción durante el amistoso contra el Málaga, Isco se marchó cojeando al túnel de vestuario. A las horas se conocía la envergadura de su lesión: una fractura en el peroné que le dejará alrededor de tres meses de baja. Un golpe importante para el Betis a días del inicio liguero.

El caso de Isco no es el único durante esta pretemporada de los equipos de LaLiga ya que muchos otros jugadores también se han visto lesionados ya sea durante partidos amistosos o durante entrenamientos.

Es aquí donde los preparadores físicos juegan un papel clave a la hora de poner en marcha a los jugadores de cara a una larga temporada.

De hecho, el preparador físico profesional Álvaro Gómez Rubiera contó cómo en muchos casos los entrenadores cometen un error al querer empezar cuanto antes a poner a sus futbolistas al 100% forzando su físico antes de lo posible.

"Tiene mucha responsabilidad el entrenador para saber delegar y confiar en sus preparadores físicos para hacerles caso. Los entrenadores quieren empezar cuanto antes a meter sus cargas físicas y es lógico, pero hay momentos y momentos, y hay días que son más del preparador físico y otros que son del entrenador", contaba Gómez Rubiera en Radio Bilbao.

Los otros lesionados

Además de Isco, en las últimas horas el FC Barcelona ha perdido a Lewandowski. El delantero polaco tiene unas molestias en el bíceps femoral que le provocarán tres semanas de baja y que se une a Ter Stegen en las bajas del conjunto culé.

Por su parte, en el Real Madrid se ha lesionado Camavinga. El francés llegaba recuperado de su rotura del tendón del abductor derecho pero en un entrenamiento cayó lesionado de un esguince de tobillo que le dejará ko las próximas semanas.

El Athletic Club es otro de los equipos afectados por las lesiones. Sancet tiene una lesión en el ligamento lateral interno que le dejará fuera unas semanas, Egiluz se perderá toda la temporada por una rotura de ligamento cruzado, Paredes tiene una sobrecarga y tanto Beñat Prados como Unai Gómez tuvieron una lesión muscular por la que se perderán varios partidos.

En el Villarreal también se han visto afectados por la oleada de lesiones. El Submarino Amarillo perdió a dos de sus centrales en la pretemporada. Primero fue Logan Costa con una lesión en los ligamentos cruzados que podría dejarle fuera toda la temporada y recientemente Kambwala con una rotura muscular.

Mientras Ayoze Pérez todavía acarrea molestias tras su amistoso contra el Basilea y podría perderse el debut liguero contra el Real Oviedo.

En Pamplona se llevaron las manos a la cabeza cuando Iker Benito salió con dolencias durante el amistoso del Osasuna contra la Real Sociedad. Una lesión de ligamentos que hará que se quede fuera de la primera convocatoria rojilla en LaLiga.

El Girona también vio cómo uno de sus jugadores clave caía lesionado durante un amistoso. Abel Ruiz tuvo que abandonar el partido en el minuto 20 después de una lesión en la Copa Cataluña contra el Espanyol y por la que se perderá el primer partido contra el Rayo Vallecano.

Por otro lado, a Matías Almeyda se le ha complicado su inicio con el Sevilla FC. Stanis Idumbo ha sido el último de una larga lista de jugadores con una lesión muscular tras Nianzou, Joan Jordán, Badé y Ejuke.

Los recién ascendidos no lo han tenido fácil tampoco. El Levante se ha quedado con hasta cinco lesionados: Carlos Álvarez, Matturro, Matías Moreno, Kervin Arriaga y Olasagasti. Todos serán baja en la primera jornada.

Por último, Hassan del Real Oviedo tuvo que ser cambiado en el amistoso contra el Deportivo. El jugador salió con unas molestias musculares y es duda para el debut liguero.

Así, hasta 24 futbolistas podrían perderse la primera jornada de LaLiga, siendo una clara evidencia del gran problema de lesiones que tienen los clubes españoles.

Álvaro Gómez Rubiera fue muy sincero al respecto: "Cada club tiene una manera de trabajar las pretemporadas y las lesiones son multifactoriales. Sí que es verdad que la pretemporada es donde se mete más carga física, pero si todo está bien colocado y bien alineado, no tendría que pasar nada".

Eso sí, señaló que el momento de mayor riesgo para un futbolista es "cómo se cuida en el momento que acaba una temporada y empieza la siguiente". ¿Poco descanso? ¿Demasiado relax? ¿Falta de cuidado? Cada jugador es un mundo y sus lesiones se adaptan a sus circunstancias.