Reyes Pla, boxeador olímpico, estalla contra La Velada del Año de Ibai Llanos: "Es gente que hace el payaso, una aberración"

Ibai Llanos hizo historia el pasado 26 de julio cuando pudo reunir a más de 9 millones de espectadores en el stream de La Velada del Año V en Twitch, récord histórico en la plataforma.

Sin embargo, con un evento de tal envergadura y popularidad, no tardaron en llegar críticas tanto de los propios espectadores como de profesionales del boxeo.

Uno de ellos ha sido Reyes Pla, el famoso boxeador olímpico y bronce en los JJ.OO. de París 2024, que no ha tardado en dar su opinión sobre evento y de forma contundente.

La Velada, señalada

En 2021 y como un evento de carácter humorístico y de entretenimiento, Ibai tuvo una idea que revolucionó Twitch: poner a streamers a pelear como boxeadores en un evento conocido como La Velada del Año.

Su primera edición se celebró en Badalona en un evento exclusivo para influencers, con tres actuaciones musicales y que solo se podía ver en Twitch, donde consiguió alcanzar 1,5 millones de espectadores. Por aquel entonces, era el segundo directo con más espectadores simultáneos.

Ante tal éxito, Ibai decidió continuar celebrando dicho evento de forma anual, haciéndolo cada vez más grande: streamers más famosos, artistas invitados de renombre y arenas con más capacidad.

Este 2025, Llanos se superó nuevamente con su evento más ambicioso hasta la fecha: siete combates, ocho artistas invitados de carácter internacional, 80.000 espectadores en La Cartuja y más de 9 millones de espectadores en Twitch. Una cifra récord en la plataforma streaming.

No obstante, además de las propias polémicas que generó el evento a la hora de elegir a los ganadores de cada combate, no tardaron en llegar críticas de profesionales del deporte.

Primero fue el boxeador profesional Maravilla Martínez, el cual después de la derrota del streamer Tomás Mazza, fue muy directo con el evento, asegurando que el argentino se merecía la victoria y no Viruzz, como decidió el jurado.

Ha sido ahora que ha llegado otra crítica muy tajante hacia la propia organización y luchadores del evento, el boxeador olímpico Reyes Pla.

En una entrevista para Eurosport, el deportista no dudó en dar su opinión sobre La Velada del Año: "Me parece una aberración. No es boxeo, es gente que se sube al ring para hacer payasadas".

Su participación no quedó ahí ya que, aunque valoró el alcance, compartió su deseo de que algún día muestren un combate real. "Ojalá un día, entre todos estos payasos, metan a dos boxeadores de verdad así la gente sabría qué es el boxeo, pero bueno, al menos dan visibilidad al boxeo", señaló el boxeador.

Nacido en Cuba pero nacionalizado español, Reyes Pla lleva toda su vida practicando boxeo, demostrando su talento hasta alcanzar reconocimiento olímpico. Anteriormente ya había conseguido medallas en el Campeonato Mundial, los Juegos Europeos o el Campeonato Europeo. Ha representado a España en los JJ.OO. de París 2024 y Tokio 2020.

Por su parte, la Velada del Año ya tiene prácticamente confirmada su celebración el próximo año. Todavía no se conoce ni fecha ni estadio pero ya suenan varios combates como Juan Guarnizo vs. Auronplay o IlloJuan vs. Xokas. Qué empiece el espectáculo.