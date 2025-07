Yago de Vega, analista deportivo, explota contra España en la Eurocopa: "¡Los penaltis se entrenan, no son una lotería!"

Pese a que prometía ser una de las favoritas, la Selección española ha caído derrotada en la Eurocopa femenina en los penaltis contra Inglaterra.

Las jugadoras ya habían mostrado en su partido contra Suiza su dificultad para afrontar los penaltis, en aquel partido erraron dos, y aquí lo han vuelto a dejar en evidencia. Tres fallos frente a la portería y que le ha costado la victoria.

Por ello, no han tardado en llegar críticas hacia la Selección por su falta de efectividad desde el punto de penalti, especialmente en un momento tan importante como la final.

Falta de acierto a portería

Tras llevarse el Mundial en 2023, la Selección española se presentaba como una de las grandes favoritas en la Eurocopa femenina. De hecho, su fase de grupos dejaba muy buenas sensaciones después de vencer de forma muy superior contra sus rivales: Portugal, Bélgica e Italia.

Sin embargo, en la fase de eliminatoria a España le costó más pasar de ronda. Contra Suiza se encontraron un gran muro defensivo que, junto a sus dos fallos de penalti, complicaron su pase a semifinales. Finalmente pudieron abrir la cuenta en la recta final de partido y superar a las suizas.

Contra Alemania también tuvieron un hueso duro de roer. Las jugadoras españolas tenían a uno de los grandes rivales del torneo y no fue hasta la prórroga que Aitana Bonmatí anotó el gol de la victoria que les llevaba a la final. Salvándose así de la tanda de penaltis.

En la final tenían a Inglaterra, el mismo rival al que vencieron en el Mundial y que prometía vengarse de aquella derrota. Y esta vez las inglesas se hicieron con la victoria.

No obstante, las de Montse Tomé dejaron un muy buen rendimiento, siendo superiores en la primera parte y abriendo la cuenta de goles. Para la segunda parte, las inglesas aprovecharon sus ocasiones y consiguieron igualar el resultado que les llevó a la prórroga.

El tiempo extra de partido tampoco pudo concretar una ganadora, así que era inevitable: tanda de penaltis. Aunque la seleccionadora ya había prometido que sus jugadoras habían preparado los tiros desde los 11 metros....parece que se les complicó en el momento indicado.

España cayó derrotada por 3-1 en los penaltis, fallando tres de los cuatro lanzamientos realizados y perdiendo así las oportunidades de ganar su primera Eurocopa.

La imagen de las jugadoras fallando desde el punto de penalti no han tardado en atraer críticas, especialmente del Larguero de la SER, donde su presentador Yago de Vega ha cargado severamente contra la preparación de la Selección.

"Los penaltis se entrenan, no es una lotería", aseguraba el periodista. "Se escucha mucho decir que son una lotería o depende del azar, pero es algo que se entrena".

Además, no fue el único que cargó contra las jugadoras por su falta de efectividad en los penaltis ya que el periodista Miguel Talavera también tuvo palabras al respecto: "La tanda de penaltis ha sido muy mala, han fallado nuestras mejores lanzadoras".

No ha sido la única crítica a la seleccionadora Montse Tomé. Su falta de reacción y cambio atrajo reproches. "El primer cambio me parece bien porque fue en el 70, pero luego los dos cambios del minuto 88 me dieron la sensación de que por qué no los hizo antes", señaló De Vega.

Después de esta derrota, la Selección tendrá tiempo para reflexionar y valorar si la entrenadora continuará al frente del equipo. Eso sí, continúe Tomé u otra seleccionadora, es más que evidente que las jugadoras tienen deberes para entrenar de cara al Mundial de 2027.