Edu Aguirre encuentra la alternativa al fichaje de Nico Williams por el Barça: "Hay gran interés por el jugador"

Después de la anunciada renovación de Nico Williams con el Athletic Club se ponía fin al culebrón del verano. El jugador no recalaría en el FC Barcelona para compartir vestuario con su amigo Lamine Yamal.

Por ello, el club culé se encuentra en búsqueda de un extremo en este mercado veraniego. Han sonado varios nombres en las últimas semanas como Marcus Rashford o Luis Díaz. Sin embargo, parece que el equipo ha puesto sus ojos en otro talentoso futbolista.

El periodista deportivo Edu Aguirre se ha encargado de revelar la exclusiva en el plató del Chiringuito de Jugones generando un gran debate entre el resto de tertulianos.

Nuevo fichaje para el Barcelona

Nico Williams llevaba sonando para el FC Barcelona desde año pasado. El gran rendimiento del futbolista nacido en Pamplona atrajo la mirada del equipo de Joan Laporta. Ya el mercado de fichajes pasado acabó rechazando al equipo para continuar en el Athletic Club.

Este año también sonó para unirse a los culés, pero la situación dio un giro de 180 grados cuando anunció la renovación por el Athletic Club de Bilbao hasta 2035.

Por esa razón, ante la negativa de jugar en el Camp Nou, el FC Barcelona se encuentra en la búsqueda de otras opciones que puedan ocupar su lugar en las bandas. En las últimas semanas sonaron jugadores como Marcus Rashford, Luis Díaz o Rafael Leao.

No obstante, durante el Chiringuito de Jugones se ha revelado un nuevo nombre al mix de posibles fichajes para el equipo. Ha sido el periodista Edu Aguirre el que ha dado la exclusiva para sorpresa de sus tertulianos.

"A mí me han dado el nombre de un jugador tapado que el Barcelona quiere: Bryan Zaragoza. Me hablan de que está tanteando al jugador. Ha habido contactos con su entorno. No sé si cuadra o no cuadra pero hay interés", afirmaba el periodista en plató.

Es la primera vez que se vincula el nombre de Bryan Zaragoza con el Barça. Anteriormente había jugado en el Granada CF, donde tras un rendimiento notable llegó a debutar con la selección española. Su juego atrajo al Bayern de Munich que lo fichó la pasada temporada.

Sin embargo, ante la falta de minutos con el club bávaro, en esta temporada 2024-25 se marchó cedido al Osasuna. Ahí el futbolista dio un rendimiento notable pero con pocas estadísticas: un gol y seis asistencias en 27 partidos.

Zaragoza ha regresado al Bayern de Munich aunque no entra en los planes del técnico Vincent Kompany. Por ello, se prevé una salida para el futbolista, sonando recientemente para el Celta de Vigo. Ahora suena para el FC Barcelona.

El resto de tertulianos dieron su opinión en relación a este posible movimiento. "Me cuadra. Es un jugador de banda que sería un complemento. En principio no vendría a ser titular", señalaba José Álvarez. El presentador Josep Pedrerol también se mostraba muy abierto con la posibilidad: "Es un buen complemento. Ojalá fiche por el Barcelona".

Mientras, Tomás Roncero fue bastante crítico con este posible fichaje del Barça, comparándolo con las otras opciones que manejaba el equipo: "Si pasamos de Nico Williams o Luis Díaz, que son jugadores de talla mundial, a Marcus Rashford, que ha fracasado en el Aston Villa, o Bryan Zaragoza, que el Bayern de Munich no sabe qué hacer con él... Mal vamos".