Jota Jordi, tajante con el rendimiento de Vinicius Junior: "Si llevara el escudo de mi equipo, estaría muy enfadado"

Han pasado varios días desde que el Real Madrid fue eliminado del Mundial de Clubes después de ser inferior al Paris Saint-Germain. Sin embargo, todavía se sigue señalando a muchos de los jugadores por su mal rendimiento en el torneo.

Uno de los jugadores más criticados durante estas semanas ha sido Vinicius Junior. La estrella brasileña no dio el rendimiento esperado para un jugador de su talla y ha sido el blanco de juicios y valoraciones por parte de aficionados y periodistas.

Así, en el Chiringuito de Jugones fueron especialmente tajantes con el rendimiento de los jugadores del partido, entre ellos Vinicius.

Vinicius, señalado

Desde su llegada al Real Madrid, Vinicius hizo de la temporada 2023-24 la mejor temporada de su carrera. El astro brasileño se alzó con LaLiga y la Champions League así como unas estadísticas sublimes: 24 goles y 10 asistencias en 39 partidos.

El futbolista se veía como el claro favorito para llevarse el Balón de Oro. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el ganador acabó siendo Rodri Hernández. Tras una Eurocopa impresionante y un gran rendimiento con el Manchester City, el centrocampista madrileño fue el gran vencedor.

La decisión no gustó a Vinicius, que prometió en sus redes sociales que daría diez veces más de sí mismo si era necesario. Los aficionados madridistas estaban expectantes para ver el mejor momento del futbolista... pero nada más lejos de la realidad.

Esta temporada el jugador no dio su mejor rendimiento y el Real Madrid acabó un año para olvidar: segundos en Liga, perdiendo la final de Copa contra el FC Barcelona y eliminados de la Champions League en cuartos de final.

El Mundial de Clubes emergía como el premio para poder salvar la temporada, especialmente con Xabi Alonso como técnico y listo para tomar las riendas del equipo de la manera que fuese necesaria.

No obstante, el Real Madrid no dio lo mejor de sí y Vinicius no llegó a aparecer como el crack que se esperaba. El equipo ganó contra rivales menores pero sin llegar a convencer, y contra el PSG cayó derrotado con un contundente 4-0. Oficialmente estaban eliminados.

La eliminación del Madrid fue un tema importante en el Chiringuito de Jugones, donde periodistas y colaboradores fueron críticos y tajantes con las estrellas del equipo. Uno de ellos fue Jota Jordi, reconocido aficionado culé que no dudó en señalar a Vinicius y su actuación en los meses pasados.

"Si Vinicius llevase mi escudo, estaría muy enfadado. Desde el día del Balón de Oro estaría enfadado con la actitud de Vinicius. Si fuera jugador de mi equipo me molestaría que esté haciendo lo que está haciendo", afirmaba el colaborador del programa.

Sin embargo, las críticas no llegaron solo de aficionados del FC Barcelona, dado que Paco Buyo, leyenda del Real Madrid y tertuliano del programa, también cargó contra el jugador. "Vinicius, con todos mis respetos, desde que no ganó el Balón de Oro ha hecho un cortocircuito en su cabeza y ha dejado de jugar. Xabi Alonso tiene que tratar de recuperarlo", aseguró.

Por su parte, Josep Pedrerol se encargó de calificar el rendimiento del futbolista en el encuentro, donde solo tiró a puerta una vez en los 64 minutos que jugó. "Es una vergüenza", afirmó el presentador.

Lo que está claro es que al jugador no le faltan críticas ante su baja forma. Habrá que permanecer atentos si sabrá responder y volver a su mejor versión o si su futuro reside lejos del Santiago Bernabéu.