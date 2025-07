José Miguel Villarroya, periodista deportivo: "Mbappé no hacía falta y ha empeorado a todos en el Real Madrid"

Después de un año sin títulos y la eliminación del Mundial de Clubes por goleada frente al Paris Saint-Germain, el Real Madrid está en horas bajas y en pleno proceso de reestructuración.

El equipo tiene muchos jugadores señalados por su rendimiento esta temporada, tanto por aficionados como por periodistas deportivos.

Uno de los más criticados es Kylian Mbappé, especialmente por su partido contra el PSG. Una de las opiniones más contundentes sobre el futbolista ha sido el periodista José Miguel Villarroya, quien ha culpado al francés por la baja forma del equipo.

Mbappé, señalado

Después de años de rumores, polémicas y culebrones, al fin la pasada temporada Kylian Mbappé llegó al Real Madrid. El futbolista originario de París llegó como la nueva estrella del equipo y con el objetivo de hacerse con su tan ansiada Champions League.

Sin embargo, a pesar de convertirse en el pichichi en su temporada debut, el equipo tuvo una temporada decepcionante, perdiendo los tres títulos por los que competía y quedando eliminado del Mundial de Clubes contra su anterior club con un contundente 4-0.

Por ello, ante esta debacle, en los últimos días se han señalado a diferentes jugadores: Vinicius, Rodrygo, Bellingham o el propio Mbappé.

De hecho, una de sus voces más críticas ha sido el historiador, crítico erótico y periodista deportivo José Miguel Villarroya, quién no ha dudado en señalar el 'error' del Real Madrid a la hora de firmar al astro francés durante el stream de Siro López.

"La llegada de Mbappé ha hecho a todos peores. Mbappé no hacía falta y yo lo dije antes de que viniera. Todos son peores desde que ha llegado Mbappé", afirmó Villarroya.

Sin embargo, a pesar de criticar severamente el fichaje de Kylian, el periodista quiso quitar culpa al jugador específicamente: "No es porque sea culpa de él porque no es una persona que ha entrado al vestuario con aires de grandeza a creerse no sé qué y tal...pero los ha hecho a todos peores".

De tal manera, Villarroya fue muy crítico con la gestión del club. "A veces no hace falta traer a determinados jugadores por mucha estrella que sea, y repito: no es culpa de él porque no es que él esté emponzoñando el vestuario y yo, sintiéndolo mucho, creo que Florentino Pérez ha cometido el mismo error que en la época de los Galácticos", aseguró.

Por su parte, Siro López salió en defensa del jugador, resaltando su rendimiento durante la temporada y durante su carrera futbolística. "Yo niego la mayoría, sigo pensando que Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo en estos momentos. Es uno de los jugadores que más me ha hecho sufrir cuando se ha enfrentado al Madrid, yo le he visto hacer cosas que otros jugadores no lo hacen", declaró el periodista en su stream.

Con la llegada de Xabi Alonso como nuevo entrenador del equipo, Kylian Mbappé tendrá que reafirmar su lugar en la plantilla y en el once. Debido a una gastroenteritis, el jugador se perdió gran parte del Mundial de Clubes y regresó contra el Borussia Dortmund con un gran gol. No obstante, en la semifinal no tuvo su mejor partido.