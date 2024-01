Unionistas - Barcelona, Copa del Rey en directo: Ferran Torres marca el gol del empate antes del descanso

El presidente de Unionistas de Salamanca no considera que este partido es una clara "demostración de lo que se puede hacer con el fútbol popular y con la forma de ver el fútbol de Unionistas, que es la del fútbol de la gente". De esta manera, y siendo un club regido por sus socios, han llegado a plantarse a las puertas del fútbol profesional y a jugar primero contra el Real Madrid y después ante el Barcelona.

"Si no creo que no estaríamos aquí. Son muchas horas, muchos días dedicados al club de no dormir, de resolver problemas... Pero compensa. Llevamos unos días desde que ganamos al Villarreal que cada momento es más emocionante que el anterior", confiesa el presidente a EL ESPAÑOL.

