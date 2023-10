El beso de Rubiales a Jenni Hermoso salta a la música: Within Temptation lo recrea en un videoclip

La victoria de la selección femenina española en el Mundial de fútbol el pasado mes de agosto se vio empañada por el beso no consentido de Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la futbolista Jenni Hermoso, durante la ceremonia de entrega de medallas en Australia.

El desafortunado gesto generó una gran polémica en los días posteriores, que terminó con la dimisión de Rubiales, la denuncia de Hermoso e incluso una huelga de hambre de la madre del expresidente de la RFEF.

La polémica traspasó las fronteras españolas. Durante esos días, distintos medios internacionales se hicieron eco de la noticia. Fue el caso del The New York Times, que llegó a titular con "Un beso forzado, y un ajuste de cuentas contra el sexismo en España".

El beso, en un videoclip de un grupo neerlandés

Ahora, el controvertido gesto ha trascendido también del ámbito deportivo al musical. El responsable es el grupo Within Temptation, una banda neerlandesa de heavy metal sinfónico con una gran trayectoria. Sus álbumes están disponibles en 48 países y fueron los artistas neerlandeses con más ventas durante cuatro años consecutivos.

La banda neerlandesa recrea el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en uno de sus videoclips. En concreto, en el vídeo de la canción Ritual, que forma parte del nuevo disco, Bleed Out, que vio la luz el pasado 20 de octubre.

Within Temptation - Ritual (Music Video)

En el videoclip, generado mediante inteligencia artificial por la empresa RART Digital, hay una breve escena en la que aparece el que parece ser un mandatario y una futbolista, que acaba de marcar un gol.

En esta escena, el hombre le coge la cara con las dos manos a la futbolista y le planta un beso. Ella, ante tal gesto, y a diferencia de lo que sucedió en el caso Rubiales, se defiende pateándole la cabeza sobre el terreno de juego.

[García Silvero, director legal de FIFA, presiona para una sanción histórica de varios años a Rubiales]

"Como reflejo del tumultuoso estado del mundo, para nuestro nuevo álbum nos hemos inspirado en acontecimientos como el asesinato de Mahsa Amini en Irán y la guerra en Ucrania. Pero eso no quiere decir que no haya luz en la sombra pesada de Bleed Out. Aquí está Ritual", señala el grupo en la descripción del videoclip en YouTube.

Según la vocalista de la banda Within Temptation, Ritual es "una canción sexual, sobre seducción y sobre que la mujer tome el poder y su propia iniciativa en un mundo dominado por los hombres". Esta idea se refleja a lo largo de todo el videoclip, con distintas escenas en las que las mujeres, ante la intimidación de los hombres, deciden rebelarse.

"¿Qué pasaría si las mujeres malas se comportaran tan agresivamente como los hombres que buscan aprovecharse de ellas, y lucharan para exigir una venganza terrible?", señala el grupo en un tweet junto al videoclip.

El vídeo de la banda neerlandesa acumula ya más de 140.000 reproducciones desde su publicación, hace apenas dos días, y suma más de 9.000 'me gusta'.

Sigue los temas que te interesan