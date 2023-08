Las mujeres en el fútbol más allá del Mundial: el 34% escucha comentarios machistas en los partidos

Una de cada tres aficionadas al fútbol (34%) sigue escuchando comentarios machistas mientras acude a animar a su equipo, a casi la mitad (44%) le han dicho o le dirán que "sabe mucho de fútbol para ser una mujer" y a una de cada cuatro (25%) le han espetado o espetarán que solo le interesa el fútbol "porque le gustan los jugadores".

Son las alarmantes cifras presentadas el pasado mes de julio durante el Congreso Europeo de Hinchas (EFF) al que FASFE -una agrupación de aficionados nacionales- acudió en representación de España. El informe, elaborado por la Football Supporters Association (FSA), deja de manifiesto el enorme camino que el fútbol ha de recorrer en materia de igualdad.

En relación con los datos de 2014, último año en el que había llevado a cabo el estudio hasta la fecha, las cifras arrojan un "decepcionante" aumento de los comportamientos sexistas y machistas en el deporte rey, detalla la organización. Hace 9 años, sólo el 23% de los encuestados aseguraba haber escuchado cánticos machistas, la cifra sube ahora 11 puntos. La frase "sabes mucho para ser mujer" también repunta, pasa de un 34% al citado 44%. Diez puntos más.

Por si fuera poco, el 20% de las mujeres que acude a un partido de fútbol masculino recibe una "atención física indeseada", el doble que hace nueve años. Sólo un tercio de los aficionados (37 %) afirma que no ha experimentado ni presenciado comportamientos sexistas al asistir a un partido de fútbol masculino, frente a más de la más de la mitad (52%) que declararon no haber tenido los citados problemas en 2014.

"Las gradas tienen que ser un espacio seguro donde no haya problemas de discriminación de ningún tipo. El papel de las mujeres en los estadios es muy importante y es una realidad que hay muchas que no vienen porque no se sienten bienvenidas, porque creen que hay un entorno tóxico. Hay que trabajar sobre este tipo de actitudes", remarca Emilio Abejón, presidente de FASFE.

A pesar de ello, sólo el 11% de los aficionados al fútbol masculino considera que se debería llamar a la policía cuando se produzcan cánticos machistas en una grada. Sólo el 26% cree que el aficionado que lo hiciese debería ser expulsado del campo. Sólo el 33% cree que debería de ser sancionado por su club.

Los cánticos machistas, racistas y xenófobos se han convertido en un muro para la expansión del fútbol entre el género femenino. Así, la segunda razón que más disuade a las mujeres de acudir un partido de fútbol femenino es tener que aguantar "cánticos vejatorios". Es la segunda causa que más diluye el interés entre las mujeres por su fútbol, sólo por detrás del coste del viaje al partido (48%). Comparativamente, hay más mujeres que no van al estadio a apoyar a su equipo por cánticos vejatorios (29%) que por el precio de las entradas (26%).

Informe de Football Supporters Association

Desprotección

Aunque los clubes apoyen mayoritariamente las sanciones contra quien lleve a cabo este tipo de acciones, las mujeres se sienten desprotegidas. Según datos del mismo informe, la mitad de las mujeres que presenciaron un comportamiento o cántico machista optaron por ignorarlo debido a al citado sentimiento de desprotección.

Según la organización, esto se debe a una "falta de confianza" en que las autoridades pertinentes atiendan las denuncias como es debido. "A pesar de que la mitad dice que denunciarán, nos encontramos con que solo uno de cada diez lo hace. Cuando surgen problemas en un día de partido, no hay una confianza abrumadora de que los empleados del club sean capaces de resolverlos", detallan.

"Hasta donde sabemos, no conocemos ningun protocolo para estas situaciones en el fútbol español. Si ocurriese algún incidente en un campo, lo último que se me ocurre pensar es en que existe un protocolo. Necesitamos que se tomen medidas como se hace con el racismo", añade Emilio Abejón.

