Habrá partidos los viernes, pero no los lunes: el juez acepta en parte la petición de LaLiga frente a la RFEF

El campeonato nacional de liga comenzará el viernes 16 de agosto con el partido Athletic-Barcelona, a las 21.00 horas. Éste es el resultado inminente de la decisión tomada por el juez de lo mercantil Andrés Sánchez Magro, cuya dimensión más relevante es que, provisionalmente, habrá partidos los viernes y no sólo los fines de semana. El juez, no obstante, no ha aceptado que se juegue también los lunes.

Provisionalmente significa que la decisión se mantendrá hasta que el magistrado dicte sentencia sobre la demanda que LaLiga ha promovido contra el rechazo por parte de la jueza única de competición de la Real Federación Española de Fútbol, Carmen Pérez, a los horarios de los partidos propuestos por la patronal de clubes.

Se trata, por tanto, de una medida cautelar adoptada mientras se resuelve el fondo del conflicto: si la competencia de fijar el calendario de la competición es de La Liga o de la RFEF.

Vista de este miércoles entre LaLiga y la RFEF sobre los horarios de LaLiga. EFE

Por el momento, LaLiga le ha ganado la partida a la RFEF, aunque sólo en parte. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha acogido la pretensión de la patronal de los equipos de jugar los viernes, pero no se jugará los lunes. El hecho de que, en las conversaciones sobre el convenio de cooperación, la Federación aceptase la competición los viernes ha sido determinante en el alcance de la medida cautelar, que no prejuzga en absoluto la futura sentencia.

Durante una vista celebrada el pasado miércoles para debatir la procedencia de las medidas cautelares, la letrada de LaLiga, María José López, hizo hincapié en las consecuencias que tendría la prohibición de jugar los viernes y los lunes para unos clubes cuyo presupuesto depende esencialmente de lo que ingresan por la comercialización de los derechos audiovisuales y que además, de confirmarse la prohibición, se enfrentarían a demandas por incumplimiento de contrato con las operadoras de televisión.

Se estima que los clubes dejarían de ingresar unos 2.100 millones de euros por temporada en el caso de que los partidos se concentrase en sábado y domingo, tal como pretende el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, muy enfrentado a Javier Tebas, presidente de LaLiga.

