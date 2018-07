Nuevos protagonistas y todos los cabezas de serie se citan en los octavos

El Estrella Damm Valencia Master se preparaba para vivir la segunda etapa de la ronda de dieciseisavos. Ocho plazas para octavos en juego y otros tantos duelos para decidir las parejas que accedían a la siguiente instancia de la competición. La Fuente de San Luis se ponía en marcha con un gran ambiente en las gradas.

Para poner en acción esta jornada, la pista central alzaba el telón con el duelo entre Christian Fuster y Miguel Ángel Solbes frente a Lucas Bergamini y Lucas Campagnolo. En su primera presencia en el cuadro final esta temporada, Solbes y Fuster salieron sin complejos logrando un break en el juego inaugural frente a la pareja brasileña. Los gauchos comenzaron a carburar en el tercer juego recuperando el break. Solbes y Fuster volvían a quebrar merced a la solidez de la zurda de Solbes y la contundencia de Fuster. De nuevo sus rivales fueron capaces de recuperar lo perdido y ponerse al frente con tres juegos consecutivos y la opción de cerrar con 5-4 y su saque. Pero los jugadores que dirige Horacio Álvarez Clementi verían como la pareja española daba otro paso al frente, quebrando en el décimo y llevando el desenlace al tie break. En el desempate, "Los Lucas" aprovechaban los errores no forzados de la dupla rival para llevarse el primer set (7-6). En el segundo set, Bergamini tomaba la riendas del partido y Campagnolo seleccionó de manera muy precisa su pegada para no quedar expuesto. La fórmula daba resultado con un 3-2 a favor tras el quinto juego con un break de renta. Una renta que aumentaría en el séptimo juego con otra rotura sobre el saque de Fuster que los dejaba a las puertas de octavos. Con su saque, la dupla brasileña no fallaría para confirmar su presencia en octavos con un 6-2 cumplida la hora y media de partido.

La segunda cita en la Fonteta, llegaba con el duelo entre Ramiro Moyano y Luciano Capra frente a Rafael Méndez y Diego Ramos. Las alternativas de break fueron la nota dominante en los primeros compases del partido, pero sería la dupla formada por Capra y Moyano la primera en materializarlo en el tercer juego. Así, al término del quinto los argentinos ya mandaban por 4-1. El platense y el quilmeño se afanaban en el esfuerzo defensivo y en aprovechar las opciones claras para conectar sus respectivas pegadas. Mas resueltos que Ramos y Méndez a dominar la red, esos pequeños detalles les servían para anotarse el primer set por un resultado de 6-3 cuando se habían cumplido los 45 minutos de partido. En el segundo set, Capra y Moyano mantuvieron de salida el control sobre el tempo del choque, aunque el dominio en el marcador se les resistía gracias a la capacidad de lucha de Méndez y Ramos. La pareja hispano uruguaya había encontrado su ritmo de partido para igualar el encuentro y llegó a contar con un bola de set al resto (6-5). Se llegaría el tie break, donde Moyano y Capra consumarían su pase a la siguiente etapa con un 7-6 cumplidas las dos horas de enfrentamiento.

La clausura de la sesión matinal, llegaba con presencia de un jugador valenciano como Javier Rico junto al madrileño Jorge Nieto frente a una dupla de circunstancias como Germán Tamame y Federico Chingotto. Pese a que estos últimos disputaban su primer duelo oficial como pareja, no tardaron en encontrar el camino al break sobre los españoles. En el tercero, el ritmo de Chingotto y la definición de Tamame quebraban por primera vez el servicio de Rico y Nieto. Una ventaja que sería el salvoconducto para llevarse el primer set por un 6-4 en poco más de 45 minutos. El empuje de Rico y Nieto se veía frenado por algunos errores no forzados que lastraban sus intentos de equilibrar el duelo. Los españoles lograrían su objetivo de break en el sexto juego para colocarse 4-2 arriba. Su pádel veloz y poco especulativo iba a tener recompensa en forma de tercer set tras dominar el segundo por un 6-3. Un intercambio de breaks servía para estrenar la tercera manga. La lucha se trasladó cerca de la red con frenéticos choques de voleas. De esos duelos, volvían a sacar ventaja Rico y Nieto quebrando en el quinto juego para mandar por 3-2. Aparecieron entonces las dudas del lado de Tamame y Chingotto que veían como el valenciano Rico y el madrileño Nieto volvían a romper en el séptimo para cerrar el partido y su primer pase a octavos como pareja con un 6-2 final tras dos horas y 19 minutos.

En las instalaciones del Club SUMA Pádel Alfafar, por un billete a octavos de final duelo entre Jordi Muñoz y Aris Patiniotis frente a Rubén Rivera y Gerard Company. El primer set cayó del lado de Rivera y Company en el tie break por 7-6. La reacción de Muñoz y Patiniotis llegaría con un doble 6-1 para meterse en la siguiente etapa.

La sesión vespertina en la pista uno, tenía como gran aliciente presenciar el debut en el torneo de la pareja número 4 del ranking mundial; Franco Stupaczuk y Cristian Gutiérrez frente a Marcello Jardim y Agustín Tapia. No tardaría Gutiérrez en tomar el mando del partido con su manejo desde la derecha. Para Stupa quedaba la definición y su espectacular alcance defensivo. Con una sólida puesta en escena llegaba el break en el cuarto juego para la pareja que entrena Carlos Pozzoni. Su ventaja la iba a poner bajo amenaza el despertar en el encuentro del joven Agustín Tapia capaz de aparecer en cualquier zona de la cancha para conectar un golpe ganador, así llegaría el break en el séptimo para poner un 4-4 con su saque en el octavo. La remontada de Tapia y Jardim les llevó a sumar 5 juegos sin contestación pasando del 4-1 al 5-4 con saque a favor para cerrar el primer set. Pero reaccionaron a tiempo Cristian y Stupa para llevar el set al desempate. En el tie break un par detalles de clase y pegada de Tapia cerraban de su lado la primera manga tras más de una hora y 6 minutos de duelo (7-6). No se hizo esperar la respuesta de los favoritos sobre el papel. En el arranque del segundo set, un break los colocaba al frente de un tanteo que seguía abierto como ocurrió en el primer set. Aunque en el segundo, el chaqueño y el marplatense iban a no desperdiciar las ocasiones para definir. Así llegaba un nuevo break en el séptimo juego que edificaría el triunfo en la manga de la dupla argentina por 6-2. Todo por decidir en una apasionante tercera manga, donde no llegaría el break hasta el séptimo juego. Lo lograban Gutiérrez y Stupaczuk con la versión más entonada en defensa de ambos hasta ese momento. Una efímera renta que una vez más revertían Jardim y Tapia en el octavo. Se llegaba tras varias opciones de break para ambas parejas, al tie break, épico, dramático y con el físico al límite. En el desempate, de nuevo Cristian y Stupa conseguían llevarse el duelo conservando mejor la bola con un 7-6 tras casi tres horas de partido.

Por un lugar entre las 16 mejores parejas en Valencia, cara a cara Pedro Alonso-Martínez y Matías Nicoletti frente a Agustín Gómez Silingo y Alejandro Ruiz. Estos últimos iban a tomar ventaja en el arranque del partido merced a un break en el segundo juego sobre el saque de Mati Nicoletti. Una ventaja momentánea puesto que Alonso y Nicoletti recuperaban lo perdido en el tercero. Se niveló el partido ofreciendo una preciosa lucha por el control de la red. Pese a las condiciones de humedad y altitud, Nicoletti de un lado y Álex Ruiz del otro se exhibían en la pegada por 3. Con la igualdad de fuerzas mostrada sería el tie break el juez del primer set. Silingo y Ruiz estuvieron más que contundentes en el desempate que dominaron por 7-3 para anotarse la primera manga (7-6). Esas buenas sensaciones de Ruiz y Silingo se trasladaron al segundo set, donde dominaron con una tremenda autoridad todas las facetas del juego, hacía muchos meses que no se veía a un Silingo en pista tan exhuberante y poderoso. Sus rivales habían acusado el duro golpe de ceder la primera manga tras más de una hora 20 minutos de batalla y terminarían claudicando ante el platense y el malagueño que firmaban un 6-0 cuando no se habían cumplido las dos horas de partido.

La competición masculina se despedía del club sede con el choque entre Javier González Barahona y Jerónimo González Luque frente a Ernesto Moreno y Gonzalo Rubio. La dupla andaluza formada por Moreno y Rubio dominaba el primer set por 6-3, en el segundo llegaba la réplica de González Luque y Barahona con un 6-3 en el segundo y otro 6-4 en el tercero para cerrar su primera presencia en octavos de la temporada.

El último partido de la jornada corría a cargo de los número uno del mundo, Fernando Belasteguín y Pablo Lima en su estreno en Valencia se iban a ver las caras frente a José Antonio García Diestro y Sebastián Nerone. Los líderes del ranking mundial no tardarían en encontrarse cómodos en la pista. Potencia, ritmo y control para dominar con autoridad su saque, y poner una y otra vez en riesgo el de Nerone y Diestro. Así llegaba el break en el cuarto juego a favor de la dupla favorita, que repetía quiebre en el sexto con una verdadera exhibición de poderío. La rebeldía de Diestro y Nerone alcanzó para recuperar uno de los dos quiebres . El primer set caía del lado de Bela y Lima en poco más de 35 minutos por 6-3. En el segundo set, el argentino y el brasileño no bajaron ni el ritmo ni la intensidad, con un break en el juego inaugural tomarían el mando del segundo episodio para tener bajo control a sus oponentes. En el séptimo, otro mazazo de los número uno, los colocaba con 5-2 y su saque para acceder a la siguiente instancia del torneo y no fallaron los jugadores dirigidos por Miguel Sciorilli, que en poco más de una hora firmaban un 6-2 que consumaba la clasificación más veloz de toda la jornada en Valencia. Los octavos del Estrella Damm Valencia Master, están servidos.

Dieciseisavos femeninos

Pistoletazo de salida del cuadro final del circuito femenino en el Club Suma Pádel Alfafar. Doce partidos repartidos en tres turnos de los que saldrían las doce parejas que completarían los octavos de final del Estrella Damm Valencia Master junto con las cuatro cabezas de serie.

El primer turno nos dejó el debut en el torneo de las ganadoras del tercer Challenger de la temporada. Marta Ortega y Ariana Sánchez saltaban a la pista con la sonrisa en la cara tras adjudicarse el Melilla Challenger el fin de semana anterior. Con la ilusión de seguir ascendiendo en el ránking y con la calidad de una pareja candidata a todo consiguieron su pase a octavos al derrotar a Nuria Rodríguez y a Ángela Caro con un doble 6-2.

Carolina Navarro y Cecilia Reiter vencieron por la via rápida a Laura Clergue y a Andrea Medina en dos sets y con una sobresaliente puesta en escena. 6-0 y 6-2 fueron los resultados de ambas mangas que colocan a Carol y Ceci en la siguiente ronda.

Delfi Brea durante su partido de dieciseisavos Estrella Damm Valencia Master 2018. World Padel Tour

Ana Catarina Nogueira y Delfi Brea ataron su estancia en la siguiente ronda y a base de buen pádel y de derroche físico endosaron un 6-2 y un 6-4 a Araceli Martínez y Filipa Mendonça.

Alba Galán y Mari Carmen Villalba ahuyentaron a los fantasmas del último torneo World Padel Tour y avanzaron a octavos de final tras vencer por 6-1 y 6-2 a Marta González y Raquel Piltcher. Las chicas de Ramiro Choya lucharán por estar en cuartos de final.

Seguíamos con el segundo turno y Bea González y Cata Tenorio se enfrentaban a Lorena Alonso y a Virginia Riera. Un partido duro entre cuatro guerreras del 20x10. Nada fácil se lo pusieron Lorena y Virginia a Cata y Bea que aunque se llevaron el encuentro en dos sets tuvieron que sufrir hasta el último punto (6-3 y 7-6).

Tamara Icardo y Marta Talaván medían sus fuerzas con Elena Ramírez y Silvia López. El primer set se lo anotaba el descaro y la calidad de Silvia y Elena por 6-3, sin embargo, Tamara y Marta sacaron su mejor versión para remontar el partido anotándose las dos mangas restantes con un doble 6-2.

Vuelven las buenas sensaciones al binómio formado por Valeria Pavón y Paula Josemaría que tras demostrar su calidad en la pista y la cantidad de variantes de juego que tienen se colaron en octavos de final al vencer a Vane Alonso e Isa Domínguez por un resultado de 6-1 y 6-2.

Sandra Hernández y Vero Virseda continúan su buena racha y se volvieron a llevar un partido en dos sets y en esta ocasión frente a Arantxa Soriano y Carmen García. Un doble 6-2 les bastó a las madrileñas para seguir soñando en los octavos de final.

El último turno citaba en la pista del Club Suma Fitness a Victoria Iglesias y Teresa Navarro que sueñan con seguir agitando el ránking del mejor pádel mundo tras derrotar en dos mangas a Nicole Traviesa y Raquel Segura. Con un 6-2 y un 6-1 ya están en octavos de final.

Carla Mesa y Lucía Martínez siguen sumando victorias en su segunda etapa como pareja. En esta ocasión derrotaron a la jovencísima Bea Caldera y a Alicia Blanco. Un doble 6-1 convirtió al binómio entrenado por Severino Iezzi en pareja de octavos de final del Estrella Damm Valencia Master.

Aranza Osoro y Nela Brito hacían los deberes en un partido que sobre el papel se antojaba durísimo. La pareja argentina derrotó a Maite Gabarrus y a Ana Fernández Ossó tras un enorme partido en el que mostraron su mejor nivel. 6-1 y 6-2 fue el score final del encuentro.

Alicia Berl y Noelia Márquez volverán a pisar los octavos de final tras vencer por un doble 6-2 a Ainhoa Rico e Irene Arzamendi. Alicia y Noelia consiguieron no salirse ni un momento del partido, anulando de esta manera a sus rivales.