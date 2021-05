Cuál es el significado de la ardilla como animal de poder

Al igual que existen lugares de poder (en España, por ejemplo), cada persona tiene un tótem o animal de poder vinculado a su persona, el cual nos ayuda a superar los momentos difíciles y con el que nos sentimos identificados. Uno de los más poderosos es el tótem animal ardilla, y espiritualmente aparece cuando va a presentarse algo nuevo en nuestra vida.

De hecho, suele presentarse para ayudarte a liberar esa carga del pasado y el estrés y la preocupación acumulados. Un significado de la ardilla como animal de poder es que podrás eliminar con facilidad ese peso para poder abrirte al futuro. ¡Descubre a continuación qué significado tiene la ardilla!

Significado de la ardilla como animal de poder

Si has soñado alguna vez con este animal y quieres descubrir qué significado tiene la ardilla como animal de poder, te lo mostramos a lo largo de este artículo. En primer lugar, la ardilla es, sin duda, uno de los animales más revoltosos y juguetones, y por ello es tan admirada por diversas civilizaciones y culturas.

Por lo tanto, un significado de la ardilla como animal de poder es el de tomarse la vida con mejor humor y de forma más divertida, sin tanta tensión y seriedad. Pero recuerda, cuando el tótem animal ardilla aparece en nuestras vidas, puede indicar que se avecina un cambio y debemos ser precavidos.

Sin embargo, también podría indicarnos que quizás somos nosotros mismos los que debemos plantearnos este cambio, ya que será el momento idóneo para hacerlo. De este modo, otro significado de la ardilla como animal de poder es ser preventivo y plantearnos un cambio.

Por otra parte, el tótem animal ardilla también contribuye a poner algo de orden en tu vida, así como a actuar con más autosuficiencia. En este sentido, puede indicarte que quizás estés pasando por una fase en la que te comportas de manera despreocupada e inconsciente. Si es tu caso y sientes que tu tiempo se agota sin darte cuenta, la ardilla podría ayudarte.

No obstante, la ardilla tiene otro mensaje todavía más profundo e importante para nuestra vida: hallar el equilibrio y no centrarnos en los descuidos. ¿Sabes que una ardilla solo encuentra un 10% de la comida que esconde y entierra? Y gracias a ello, nacen nuevos árboles cada año en los bosques. Por ende, las ardillas tendrán mucho más alimento en el futuro, un claro mensaje de que todo sucede por algo, aunque en un principio no entendamos el por qué.

También debemos destacar que la ardilla es un animal muy social, así que también puede ayudarte a que te comuniques mejor con la gente de tu alrededor. Además, nos enseña a tomarnos la vida con más diversión y optimismo. Por último, si sientes que has perdido la ilusión y la alegría en tu vida, tranquilo, el tótem animal ardilla te ayudará a recobrarlas.

Qué significado tiene la ardilla negra

Las ardillas, por lo general, suelen ser marrones o grises pero, aunque sean difíciles de encontrar, también las hay negras. Las ardillas negras, como ocurre con las panteras, son un subtipo de las ardillas grises, y su color es debido a un exceso de melanina. De hecho, solo una de cada diez es negra, aunque se cree que había muchas más antes de que se produjera la colonización americana.

Así pues, se trata de un espécimen insólito que tiene una serie de ventajas en comparación con el resto de las ardillas. Por ejemplo, gracias a su color pueden camuflarse mejor en su entorno, sobre todo si se trata de bosques oscuros. También son capaces de absorber más la luz del sol, manteniéndose más calientes y, por lo tanto, no tendrán la necesidad de comer tanto.

Si te encuentras o sueñas con una ardilla negra, o crees que podría ser tu animal de poder, debes saber que el tótem animal ardilla negra espiritual es muy especial y te ayudará a afrontar todo lo que esté por llegar de manera más eficaz que una ardilla común.

Identificarse con el tótem animal ardilla

A veces, solemos pensar que nuestro tótem es un animal en concreto solo porque nos sentimos identificados con él, aunque no sepamos por qué. Puede que tengamos ese presentimiento desde niños. De hecho, es posible que te sorprendas cuando descubras la cantidad de aspectos que tienes en común con ese animal. Por ejemplo, si te sientes identificado con la ardilla o es tu tótem, es bastante probable que tengas las siguientes características:

Previsor: las ardillas también son muy previsoras. Como hemos comentado antes, suelen almacenar la comida para las épocas más duras del invierno. De manera que una persona con el tótem animal ardilla tenderá a ser más precavida ante distintas situaciones de su vida.

Muy social: otro significado de la ardilla como animal de poder es la sociabilidad, así que tenderás a ser un individuo mucho más sociable. Por el contrario, también existe la posibilidad de que tengas problemas para relacionarte, lo que sería otra razón por la cual este animal está contigo.

Alegre y optimista: como una ardilla, es probable que tú también seas una persona muy divertida y risueña, pues te tomas la vida de una forma más relajada. En cambio, si tienes problemas en este aspecto, como hemos dicho en el punto anterior, la ardilla estará en tu vida para contribuir a solucionarlo.

Buscas el equilibrio: puede que seas una persona que procura tener equilibrio en su vida para vivir lo más estable y feliz posible. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedas tomarte la vida con humor.

Ahora ya sabes qué significado tiene la ardilla si aparece en tu vida o crees que puede ser tu tótem espiritual, así que aprovecha todo lo bueno que este animal puede aportar a tu vida.

También te puede interesar...

Elemento 1

Elemento 2

Elemento 3