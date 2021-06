Soñar que vuelas es uno de esos sueños recurrentes y aunque suele estar asociado a deseos y aspiraciones positivas, también es importante pararse a pensar el contexto y todos los detalles que acompañan a este sueño para poder hacer una interpretación de los sueños más acertada. En muchas ocasiones podemos llegar a soñar que flotamos, que literalmente tenemos alas y volamos como un pájaro, como un superhéroe, que volamos en un avión, que nos elevamos y caemos o que incluso volamos casi a ras del suelo haciendo gran esfuerzo para mantenernos en el aire… Las posibilidades en este tipo de sueño son muy variadas pero: ¿cuál es el significado de soñar que vuelas?

Significado de soñar que vuelas

Este tipo de sueños suelen estar relacionados con el deseo de sentir libertad en la vida, no significando necesariamente que estás atrapado, sino más bien relacionado con la necesidad de vivir experiencias nuevas y de búsqueda de felicidad y nuevos horizontes. Aún así, al igual que sucede cuando soñamos con la lluvia, con cada detalle de este sueño nuestro subconsciente puede estar revelándonos muchas más incógnitas de las que imaginas. A continuación te damos todas las claves para entender el verdadero significado de este sueño.

Soñar que vuelas con los brazos como si fueran alas

Este tipo de sueño suele estar asociado a deseos o impulsos que aún no hemos sido capaces de satisfacer, esto es lo que podría asociarse a deseos de libertad o de independencia. Las personas creativas y dispuestas al cambio suelen tener frecuentemente este tipo de sueños ya que a través de él pueden volar en ese mundo onírico. Soñar que abres los brazos para volar también puede significar que eres una persona amable y generosa.

Soñar que vuelas a ras del suelo

Soñar con volar en cualquiera de sus variantes tiene que ver con esa búsqueda de libertad y de felicidad, pero cuando soñamos con volar bajo o volar al ras del suelo, en el mismo sueño podemos llegar a intuir que hay cierto peligro. Ese vuelo puede acabar en accidente o incluso podemos llegar a percibir una sensación constante de que vamos a chocar con algo o incluso de que hacemos un esfuerzo inmenso por volar más alto y no volver al suelo. En este sueño podemos decir que se mezclan dos emociones totalmente opuestas: la necesidad de salir de tu zona de confort y la búsqueda de cambio o de libertad volando alto a la que todavía no te animas a arriesgarte. Puede que en ese caso necesites estar en contacto con la realidad más tiempo, hasta sentirte seguro de que quieres volar más alto e ir en busca de esas nuevas experiencias con las que sueñas.

Soñar que vuelas en avión

Volar en avión tiene que ver con la libertad, la necesidad de ampliar tus horizontes, de ampliar conocimientos, la necesidad de un cambio radical… Puede que no quieras quedarte atascado en la rutina, ni en una misma situación que no te termina de hacer feliz y necesites seguir hacia delante ampliando esos horizontes. Reflexiona sobre tu estado actual y no dudes en que estás listo para cambiar de aires y lanzarte de lleno a cualquier nuevo proyecto que te motive y te haga feliz.

Soñar que vuelas y te caes

Aunque soñar con volar como un pájaro puede parecer una experiencia agradable, este tipo de sueños también pueden hacernos sentir emociones negativas como ese miedo constante a caer que en los sueños puede llegar a parecerse incluso a la realidad. Este tipo de sueño suele asociarse al miedo al fracaso y denotar cierta inseguridad personal, una serie de temores que nuestro subconsciente expresa a través de ese miedo a caer.

Soñar que vuelas con tu pareja

Soñar que vuelas con tu pareja es señal de abundancia y gratitud de poder compartir tu vida con esa pareja. También puede significar que estáis en vuestro mejor momento y listos para lanzaros de lleno a un siguiente paso en vuestra relación.

Soñar que vuelas y te persiguen

Soñar que vuelas y te persiguen puede estar relacionado con que tienes algún conflicto sin resolver con personas de tu entorno o con cierto miedo a ser traicionado. Conflictos o miedos que necesitarás resolver para conseguir volar sin temor y encontrar ese bienestar y cambio personal que tu subconsciente necesita.

También te puede interesar...