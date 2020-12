A pesar de que se trata de una opinión plenamente subjetiva, afirmar que la Plaza de San Pedro en Roma, la Plaza de España en Sevilla o la Plaza de Sultanahmet en Estambul son unas de las más hermosas del mundo no es para nada descabellado. Sin embargo, ¿cuáles son las más grandes de todo el mundo? La mayor parte de ellas no se encuentran en destinos turísticos, por lo que mucha gente no las conoce ni siquiera de oídas.

Por ello, Civitatis, la empresa líder en distribución online de visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo, ha confeccionado un listado que responde a la pregunta de cuáles son las 10 plazas más grandes del mundo. Un pequeño spoiler antes de entrar en materia: ¡ninguna de ellas se encuentra en Europa!

1. Plaza Xinghai, en Dalián (China)

La ciudad china de Dalián tiene el honor de albergar la plaza más grande del mundo. Con 1,76 millones de metros cuadrados, la Plaza Xinghai (“mar de estrellas” en chino) fue construida en 1998 para conmemorar el centenario de la fundación de la ciudad.

Xinghai, Dalián, China

2. Times Square, en Daqing (China)

La Times Square neoyorquina es (de largo) la más famosa, pero la Times Square china es la mayor. Ubicada en Daqing, mide aproximadamente 1,4 millones de metros cuadrados y, al igual que la plaza de Nueva York, esta es también el centro neurálgico de la ciudad.

Times Square, Daqing, China

3. Plaza Merdeka, en Yakarta (Indonesia)

Además de ser la tercera más grande del mundo, la Plaza Merdeka de Yakarta es también una de las más bonitas de este listado. Está rodeada por bellos edificios como el Palacio de Merdeka, y en su centro se alza el Monumento Nacional. Las medidas de su superficie son perfectas: exactamente un kilómetro cuadrado. Curiosamente en Kuala Lumpur hay una plaza también llamada Merdeka, y en ocasiones suelen confundirse.

Plaza Merdeka, Yakarta, Indonesia

4. Plaza de los Girasoles, en Palmas (Brasil)

Pese a no ser una de las ciudades más grandes de Brasil (Valladolid, por ejemplo, tiene el doble de habitantes), la ciudad de Palmas puede presumir de contar con la cuarta plaza más grande del mundo. Con forma cuadrangular, su nombre es Plaza de los Girasoles, mide 570.000 metros cuadrados y cuenta con un interesante conjunto escultórico y monumental.

Plaza de los Girasoles, Palmas, Brasil

5. Rizal Park, en Manila (Filipinas)

Situada en el corazón de Manila y en medio de un bonito parque se alza la Luneta, nombre con el que se conoce popularmente a la plaza del Parque Rizal. Su importancia no viene dada solo por su extensa superficie (566.560 metros cuadrados) sino también porque forma parte de la historia de la ciudad: la Luneta ha sido testigo de revoluciones, ejecuciones e incluso de la Declaración de Independencia de Filipinas.

Rizal Park, Manila, Filipinas

6. Huacheng Square, en Cantón (China)

En Cantón (también llamada Guangzhou) se encuentra la sexta plaza más grande del mundo y la tercera más grande de China. Se trata de la plaza Huacheng, también conocida como Flower City Square. A lo largo de sus 560.000 metros cuadrados es posible encontrar modernísimos edificios como la Ópera o el Museo de Guangdong.

Huacheng Square, Canton, China

7. Plaza de Tiananmén, en Pekín (China)

La Plaza de Tian’anmen, sin duda la más famosa de la lista, es un símbolo de la historia de la República Popular China. Conocida mundialmente por ser el escenario de la revuelta estudiantil de 1989 y por el funeral de Mao Zedong, la Plaza de Tian’anmen es también uno de los lugares más relevantes de Pekín a nivel turístico: en sus 440.000 metros cuadrados se encuentra el Gran Palacio del Pueblo, sede del gobierno chino, así como la Puerta de Tian’anmen, o lo que es lo mismo: la entrada a la Ciudad Prohibida.

Tiananmen, Pekín, China

8. Macroplaza, en Monterrey (México)

Su nombre lo dice todo: es la plaza más grande de México. La Macroplaza mide exactamente 400.000 metros cuadrados y se encuentra en la ciudad mexicana de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León. Su construcción en la década de los 80 por orden del gobernador estatal fue muy polémica, ya que el proyecto urbanístico de la plaza obligó a destruir una parte importante del patrimonio histórico de la ciudad. En ella se encuentran los principales museos de Monterrey, como el Museo Metropolitano o el Museo de Arte Contemporáneo.

Macroplaza, Monterrey, México

9. India Gate Complex, en Nueva Delhi (India)

La Puerta de la India da nombre a esta plaza, la más grande del país. Se construyó como homenaje a los caídos en la Primera Guerra Mundial y alberga la Amar Jawan Jyoti (“llama del guerrero inmortal”), una llama que arde constantemente en honor de los soldados fallecidos. La plaza que rodea la puerta mide 306.600 metros cuadrados.

India Gate Complex, Nueva Delhi

10. Quezon Memorial Circle, en Ciudad Quezón (Filipinas)

En el último lugar de este top 10 de las plazas más grandes del mundo se encuentra el Círculo Memorial a Quezón, un parque, santuario y plaza de 271.139 metros cuadrados. Se construyó en homenaje al segundo presidente de Filipinas, Manuel Luis Quezón y Molina, por iniciativa de su sucesor.

Quezon Memorial Circle, Ciudad Quezón, Filipinas

