En España triunfa la carne y así lo demuestran los datos: el consumo per cápita de carne en España asciende a 58 gramos al día; desglosado como 34,4 g de carne de porcino, 18,1 g de vacuno y 5,3 g de ovino/caprino. Y al igual que ocurre en España, en muchos otros países la carne forma parte de buena parte de la gastronomía y la alimentación diaria de la población.

En general, hay carnes gourmet que tienen altos precios así como carnes más baratas que alimentan a familias semanalmente. Y no sólo esto, sino que también existen carnes exclusivas, de hecho, sabemos cuál es la carne más exclusiva del mundo y dónde puedes comprarla. Aquí te lo contamos.

Esta es la carne más exclusiva del mundo

La carne más exclusiva del mundo es la carne de Wagyu y de Japón. Esta carne es de una raza procedente de la localidad japonesa de Kobe y es considerada por muchos como la mejor por su sabor y textura. Se trata de un producto gourmet debido a su alto precio y el tratamiento al que se somete el producto y se encuentra valorada en un precio aproximado de 100 euros el kilo. Desde luego, no está hecha para todos los bolsillos ni para platos diarios.

Como decíamos, es procedente de la localidad de Koke por eso, esta carne también es llamada "kobe". Concretamente, el Wagyu es un buey de raza japonesa. Y en España, la comercializan expertos carniceros como Pepe Chuletón conocido como el "carnicero de las redes sociales". "Este tipo de carne se caracteriza por su gran terneza y por tener un sabor diferente a los demás chuletones”, explica Pepe Chuletón por ser un referente en la venta de Wagyu.

Además, explica Pepe que la razón por la que esta carne es tan exquisita tiene que ver, no solo con la raza en sí misma, sino con cómo estos bueyes son criados. "A su alimentación se le añade vino y cerveza. Asimismo para propiciar que vivan en un ambiente tranquilo, se les pone de forma constante a escuchar música clásica", cuenta este.

No solo esto, sino que también es muy importante el tratamiento de la carne. Para esto, se conoce que el truco es madurarla con muy poca humedad, proceso que se conoce como dry aged o maduración en seco, de forma que, al degustarse, mantenga la terneza y ese sabor mantecoso. Sabemos por tanto que el dry aged es un proceso de secado, con una humedad controlada y una temperatura constante de entre 1º a 3ºC durante el tiempo que cada animal requiera y resista dependiendo de muchos factores como el peso o la edad del animal.

"No es lo mismo, para una vaca de cuatro años, que para un buey de ocho. La vaca tiene una maduración entre 60 y 90 días, mientras que los bueyes requieren una maduración extrema de mínimo 120 días", indica Pepe Chuletón.

Dónde comprar la mejor carne del mundo

Si bien es cierto que se trata de un producto japonés, esta carne está bastante extendida por España. Concretamente, el Wagyu, se puede degustarse en los restaurantes más exclusivos del país y puede adquirirse en carnicerías como La Despensa, regentada por Pepe Chuletón y ubicada en el municipio de Calahorra (La Rioja). También en Santa Rosalía de la mano de Patxi Garmendía.

Este establecimiento comercia con dicha carne por un precio de 83,90 y 104,70 euros el kilo (dependiendo del marmoleado). No obstante, no hace falta desplazarse a este municipio riojano para hacerse con uno de estos preciados chuletones. Y es que la manifiesta fama del empresario no solo la ha conseguido por la calidad, frescura y calidad de sus carnes, sino por poner en marcha una potente tienda electrónica a través de la cual comercializa el 80% de su género. Su carnicería online pepechuleton.com tiene la capacidad de enviar a muchas regiones del mundo en 48-72 horas.