Las 10 razas de perros que no sueltan pelo

En España, los perros son las mascotas por excelencia. Sin embargo, ¿sabes cuál es la mascota más ideal para tu hogar? Puede que quieras un perro, pero necesites conocer cuál es el ideal para ti y tu circunstancias. Por ejemplo, existen determinados perros que por sus características son ideales para personas que viven solas o puede que tu casa sea tu templo y no quieras tener un perro que suelte mucho pelo... Si tu caso es este último, aquí te contamos las razas de perros que no sueltan pelo (o no lo hacen apenas).

Las 10 razas de perros que no sueltan pelo

1. Affenpinscher

En primer lugar, nos encontramos con el Affenpinscher. Se trata de una raza de perro de la familia de los pinschers. Su constitución es pequeña y robusta, y ha sido criada desde el siglo XVII. En cuanto a sus características: su pelaje es erizado, comúnmente negro y corto. En sí, el pelaje es muy grueso y áspero y por eso no suele perderlo apenas.

2. Barbet

El Barbet es una raza francesa de perro de aguas de mediano tamaño. Esta raza de perros existe desde el siglo XVI. Este perro es considerado "una bola de pelo", de ahí su nombre puesto que barbet es barbudo en inglés. Es también denominado como "perro de agua" puesto que su grueso pelaje es impermeable y le ayuda a soportar el agua fría. Sin embargo, a pesar de tener tanto pelo, si se cepilla bien, no se cae y por eso es considerado "hipoalergénico".

3. Basenji

Con respecto al Basenji, se trata de una raza canina originaria del este de África. Es una raza primitiva empleada para la caza y el rastreo. Tienen la característica única de no ladrar, y además, también es considerado uno de esos perros que apenas suelta pelo.

4. Bedlington Terrier

El Bedlington terrier es una raza de perro que lleva el nombre del pueblo minero de Bedlington, al noreste de Inglaterra. Se trata de un terrier que es conocido por parecer una ovjea porque presenta una rara combinación de pelo suave y duro, con tendencia a rizarse, sin embargo, apenas se desprende.

5. Bichón Frisé

En lo que tiene que ver con el bichón frisé nos encontramos ante una raza canina pequeña y de compañía, que destaca por tener un pelaje blanco y esponjoso. Sin embargo, su pelo apenas se cae y por eso, es una de las razas recomendadas para personas con alergias.

6. Bichón Habanero

El Bichón Habanero o Habanés es una raza canina pequeña y de compañía y es el perro nacional de Cuba. Su nombre viene del francés bichón que significa "perro faldero", lo cual hace referencia a su pelo. Este pelo es necesario cepillarlo con regularidad y puede ser liso u ondulado. En cualquier caso, no suele caerse en abundancia.

7. Bichón Maltés

El bichón maltés es una raza de perro de tamaño pequeño o mediano que surgió en el Mediterráneo central. En el caso del bichón maltés su pelo puede caer hasta el suelo o podemos optar por la versión del pelo corto. En cualquier caso, su pelo es fuerte y por eso, se desprende poco y se considera que es hipoalergénico.

8. Border Terrier

El Border Terrier es una raza de perro perteneciente al grupo de los terrier originaria del Reino Unido (concretamente de la zona fronteriza de Inglaterra y Escocia). El pelo de este perro tiene una doble capa, y además, su piel es gruesa. En cualquier caso, su pelaje es hipoalergénico.

9. Boyero de Flandes

El boyero de Flandes es una raza de perro autóctona de la región de Flandes. Durante mucho tiempo, era usado únicamente como perro pastor de ganado bovino y como perro guardián. Su pelo tiene las siguientes características: la capa externa es gruesa y larga y la interna fina y densa. En cualquier caso, no se desprende excesivamente.

10. Cairn Terrier

El Cairn terrier es uno de los terrier escoceses más antiguos originarios de las Tierras Altas de Escocia. En cuanto a su pelo, es hipoalergénico y repele el agua. Tiene una doble capa y pierde muy poco pelo, aunque necesita de un buen cepillado de forma regular.

También te puede interesar...