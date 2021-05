Estas son las razas de gatos que no dan alergia

Se calcula que casi 14 de millones de personas en España padecen algún tipo de alergia, lo que supone cerca del 30 por ciento de la población de nuestro país. La alergia a los gatos y a los perros en concreto, se encuentra entre las causas más comunes de alergias en España y con toda clase de síntomas que pueden presentarse a través de hinchazón, enrojecimiento, estornudos, tos, dolor de garganta, ojos llorosos, congestión nasal, picores de nariz, asma… Así que, al igual que sucede con las 9 razas de perros que no dan alergia, si estás pensando en adoptar un gato y eres alérgico, es importante que tengas encuenta que también existen una serie de razas de gatos más recomendadas que otras para convivir con personas alérgicas. Así que, si a pesar de tu alergia, no quieres renunciar a estos bigotudos amigos sigue leyendo y toma nota de los consejos. Estas son las razas de gatos que no dan alergia.

¿Existen los gatos hipoalergénicos?

Aunque por lo general se cree que la alergia a estos animales está asociada con la simple presencia de estos peludos, lo cierto es que el motivo de esta alergia la encontramos en las proteínas que se encuentran en la saliva, la caspa y las glándulas sebáceas de su piel, un tipo de proteínas conocidas como Fel D1 o alérgenos. Estas tienden a acumularse en el pelaje del gato después de autoasearse o también se distribuyen por el hogar en cada uno de los pelillos que nuestro peludo amigo va dejando por casa.

Algo similar ocurre con su orina y al manipular su caja de arena, lo cual también puede conducir a una reacción alérgica. Por todo ello y para evitar los molestos efectos secundarios de este tipo de alergia, es importante tener en cuenta una serie de consejos y también saber cuales son esas razas de gatos hipoalergénicos más recomendadas para personas alérgicas.

Pero esto no quiere decir que existan felinos hipoalergénicos al cien por cien, sino que existen razas de gatos capaces de producir una menor cantidad de proteína Fel D1 y con un tipo de pelo en la que esta se distribuye en una menor cantidad, por lo que pueden ayudar a reducir mucho los síntomas de alergia de su compañero humano.

Además de la raza, ¿qué otros aspectos hay que tener en cuenta?

Puede ocurrir que a pesar de tratarse de un gato hipoalergénico, haya una determinada raza de esta lista que te afecte más que otra y esto se debe a que no todos tenemos el mismo organismo ni los mismos síntomas, por lo que también conviene tener en cuenta una serie de pautas importantes, tanto si te decides por una de estas razas, como por un gato mestizo:

Los gatos y gatas castrados general menor cantidad de este alérgeno: En el caso de los gatos machos castrados, estos cuentan con unos niveles de testosterona bastante reducidos por lo cual generan una menor cantidad de este alérgeno, ya que la proteína Fel D1 se produce a través de la estimulación de una serie de hormonas siendo la testosterona una de las principales.

En el caso de las gatas, uno de los principales estimulantes de esta proteína está en la progesterona, una hormona que la gata produce durante su periodo de ovulación y gestación, por lo que si se encuentra castrada también verá reducida su cantidad de Fel D1.

Minimiza las reacciones alérgicas con pequeños gestos: Evitar las alfombras, cerrar la puerta de tu dormitorio y buscarle el sitio adecuado para dormir, mantener su caja de arena siempre limpia o intentar que sea otra persona la que cepille a tu gato de forma frecuente para evitar que caigan muchos pelillos en casa, pueden ser algunas buenas opciones. Tampoco olvides que existen medicamentos que ayudan a reducir este tipo de reacciones, así que no dudes en hablar con tu médico para que te aconseje la mejor opción para ti.

Estas son las razas de gatos más recomendadas para alérgicos:

Gato siberiano

Este gato figura como uno de los más recomendados para personas alérgicas. ¿La razón? Se trata de la raza que menos cantidad de proteína Fel D1 produce, a pesar de que cuenta con un denso y abundante pelaje largo. Un tipo de felino amigable y juguetón al que le encanta el agua y que cuenta también con una gran inteligencia

Gato balinés

Lo mismo sucede con esta proteína en el caso del gato balinés, el cual también cuenta con un pelaje largo y denso. Un gato estilizado que tiene un estilo muy similar al siamés y que sobre todo destaca por ser muy fiel a su amo, llegando incluso a ignorar a otros miembros de la familia. Cariñoso, simpático, muy activo y con un maullido muy elegante y diferente al de otros gatos, son algunos de los aspectos que definen el carácter de este gato.

Gato javanés

El gato Javanés también figura en la lista de las razas de gatos hipoalergénicos porque también produce una menor cantidad de alérgenos. Un tipo de gato de cuerpo fuerte y musculoso, pero con estructuras muy armoniosas que también cuenta con un pelaje bastante denso, semilargo y muy suave. En cuanto a su carácter, es cariñoso, dócil, comunicativo y sociable.

Gato azul ruso

Esta es otra de las razas que ha sido catalogada como uno de los mejores felinos para alérgicos gracias a que produce poca cantidad de alérgenos y al tupido manto de doble cara que presenta. Este tipo de pelaje, le permite mantener a los alérgenos mucho más cerca de su piel protegiéndolos de su compañero humano. Un gato dulce y leal que sigue a su dueño allá a donde vaya y cuya complexión es la de un gato esbelto, fuerte y fibroso con un precioso pelaje gris oscuro y con las puntas plateadas.

Gato bengalí

Además de uno de los gatos más bonitos, el gato bengalí es también otra de esas razas recomendadas para alérgicos también por la misma razón que los anteriores, ya que al igual que los anteriores también produce menos cantidad de esa proteína causante de la alergia. Un tipo de gato que en apariencia podríamos comparar con un leopardo o un tigre en miniatura y que también cuenta con el carácter salvaje de estos, pero combinado a su vez con la calma, la cercanía y el cariño de cualquier otro gato doméstico.

Gato devon rex

Además de ser uno de los gatos que menos pelo suelta, el devon rex también es otro de los gatos que menor cantidad de alérgenos crea. Un gato muy inteligente al que le encanta estar en compañía de su familia y la de otros felinos, muy amigable y capaz de adaptarse con facilidad a todo tipo de espacios.

Gato Esfinge

Al no tener pelos, las proteínas de la saliva de estos gatos no pueden quedar atrapadas en su pelaje, así que también son otra de las razas recomendadas para personas alérgicas. Este tipo de gato adora llamar la atención, es amigable, cariñoso y una raza leal a su dueño que aprovechará cualquier momento del día para acurrucarse en tu regazo.

