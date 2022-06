La popularidad de los perros como animal de compañía ha ido incrementándose paulatinamente con el paso de los años entre las familias españolas. De hecho, solemos hablar de que hay determinados perros que son muy populares, y que suelen ser escogidos por los hogares, como ocurre con el labrador, el golden, el husky... Sin embargo, es muy importante recordar que existen cientos de miles de perros en protectoras que puede que no sean de raza pura y que también merecen un hogar. Esto nos lleva a la temida pregunta... ¿Qué es mejor un perro mestizo o de raza? Sería injusto responder escogiendo a uno, pero sí que es cierto que existen diferencias entre ellos, sobre todo, en lo que respecta a lo genético y a las posibles enfermedades que pueden desarrollar.

Perros mestizos

Por un lado, los perros mestizos son aquellos que nacen producto del apareamiento entre diferentes razas de perros. En España dos de cada cinco perros son mestizos. Existen tres tipos de perros mestizos: En primer lugar, los perros sin pedigrí, que son aquellos que podrían pasar por perros de raza pero realmente sus padres son perros sin pedigrí, ello quiere decir que tienen características únicas y peculiares; en segundo lugar, el cruce de perros de raza, que son aquellos que son el cruce de dos perros de raza, y en tercer lugar, los mil leches, que son perros mestizos que no recuerdan a ninguna raza conocida que ya que sus ancestros se han mezclado mucho.

Perros de raza

Por otro lado, los perros de raza son aquellos que poseen exactamente las mismas características físicas, así como el mismo comportamiento que sus ancestros. Ello tiene que ver con que su genética no se ha visto alterada debido a que nacen por el resultado del apareamiento de dos perros de la misma raza pura. Hay que tener en cuenta que, según Experto Animal, la FCI (Fédération Cynologique Internationale) reconoce a más de 300 razas de perros existentes a lo largo del mundo.

Las principales diferencias

Si queremos definir las posibles diferencias principales que puede haber entre los perros de raza y los perros mestizos tenemos que hablar, en primer lugar, de las características físicas. Esto tiene que ver con que con los perros de raza podemos saber exactamente cómo va a ser el perro en todos los estadios de su vida en lo que tiene que ver a la apariencia. Los estudios de su raza permiten conocer un promedio de altura, de peso, e incluso, de una esperanza de vida. Sin embargo, con respecto a los perros mestizos es más complicado saber cuánto van a crecer, si van a ser perros pequeños, grandes... En muchas ocasiones nos sorprendemos al adoptar un perro mestizo, aunque esto no les resta belleza ni mucho menos. De hecho, hay que tener en cuenta que cuando adoptamos un perro mestizo lo único que sabremos es que tendremos un perro totalmente único.

De la misma manera, tener un perro de raza nos suele dar informaciones previas que en los perros mestizos no tenemos. Con los perros de raza existe un historial que nos permite conocer su predisposición genética a tener determinadas enfermedades. Sin embargo, con los perros mestizos esto no ocurre. Sin embargo, los perros mestizos debido a que no se someten a "la sangre pura" suelen ser más longevos, fuertes y resistentes que los perros de raza, debido a que, como carecen de raza, también carecen de desórdenes genéticos.

En lo que respecta al comportamiento, hay que tener en cuenta que de esto somos responsables los dueños de los animales. El comportamiento o actitud de un perro va a depender de su socialización y de los límites puestos por los humanos según vaya creciendo el peludo. No podemos establecer que los perros de raza se comporten mejor que los perros mestizos o viceversa. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los perros adoptados son sumamente agradecidos y suelen ser muy cariñosos con sus dueños debido al rescate que estas personas les brindan y al abandono sufrido antes. Ello no quita que esto no ocurra también con los perros de raza.

En definitiva, tanto los perros de raza como los perros mestizos son animales extraordinarios y nunca deberíamos juzgarles por sus orígenes ni ponerles etiquetas. Cada animal es especial y tendrá su propia personalidad, así como sus propios problemas, pero su condición genética nunca le hará mejor o peor.

